‌حقوق کارکنان دولت موضوع اصلی نشست بودجه ۱۴۰۲ بود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، اظهار داشت: امروز سه‌شنبه، سومین روز از جلسات فوق‌العاده هیئت دولت برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آغاز شد که هر روز، سه جلسه در سه نوبت کاری صبح، ظهر و شب، برگزار می‌شود.

سخنگوی دولت، تصریح کرد: دولت در جلسه صبح، احکام مختلف تا تبصره ۱۳ از لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داد.

بهادری جهرمی گفت: در جلسه امروز صبح، بیشترین بحث پیرامون تبصره ۱۲ بود که مربوط به حقوق کارکنان عزیز دولت است. بحث اصلی پیرامون این تبصره در این‌باره بود که افزایش حقوق‌ها و جبران خدمات کارکنان دولت باید به شیوه‌ای باشد که به‌صورت عادلانه و متوازن با فرا بخشی نگری و نگاه به همه اقشار و کارکنان مختلف در همه سطوح درآمدی بتواند جبران خدمات این عزیزان را داشته باشد.



سخنگوی دولت، اظهار داشت: دولت، مخالف هرگونه بخشی نگری یا جزئی نگری بدون نگاه به همه بخش‌های دولت است و به همین منظور، مباحث متعددی مطرح و در نهایت مقرر شد که کمیته‌ای به‌صورت فرا بخشی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، همه پیشنهادهای ارائه شده بخش‌های مختلف را مورد بررسی قرار دهند و پیشنهادهای اصلاحی درباره این تبصره را تقدیم دولت کنند.



بهادری جهرمی، تصریح کرد: در برخی دیگر از مباحث که پیرامون ۱۳ تبصره‌ای که تاکنون بررسی شده، کارگروه‌های مختلفی تشکیل شده است که در بین یا پیش از جلسات یا به‌صورت همزمان و موازی، معاونین محترم وزرا به‌صورت تمام وقت در حال بررسی‌های کارشناسی درباره پیشنهادهای اصلاحی در لایحه بودجه هستند تا ان‌شاالله بتوانیم سریع‌تر این لایحه را نهایی و تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم.



سخنگوی دولت، تأکید کرد: این جلسات به‌صورت سه نوبت کاری تا پایان بررسی بودجه، همچنان ادامه خواهد یافت.