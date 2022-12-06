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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۴:۴۸

بهادری جهرمی:

‌حقوق کارکنان دولت موضوع اصلی نشست بودجه ۱۴۰۲ بود

‌حقوق کارکنان دولت موضوع اصلی نشست بودجه ۱۴۰۲ بود

سخنگوی دولت گفت: در جلسه امروز صبح برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بیشترین بحث پیرامون تبصره ۱۲ بود که مربوط به حقوق کارکنان عزیز دولت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، اظهار داشت: امروز سه‌شنبه، سومین روز از جلسات فوق‌العاده هیئت دولت برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آغاز شد که هر روز، سه جلسه در سه نوبت کاری صبح، ظهر و شب، برگزار می‌شود.

سخنگوی دولت، تصریح کرد: دولت در جلسه صبح، احکام مختلف تا تبصره ۱۳ از لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داد.

بهادری جهرمی گفت: در جلسه امروز صبح، بیشترین بحث پیرامون تبصره ۱۲ بود که مربوط به حقوق کارکنان عزیز دولت است. بحث اصلی پیرامون این تبصره در این‌باره بود که افزایش حقوق‌ها و جبران خدمات کارکنان دولت باید به شیوه‌ای باشد که به‌صورت عادلانه و متوازن با فرا بخشی نگری و نگاه به همه اقشار و کارکنان مختلف در همه سطوح درآمدی بتواند جبران خدمات این عزیزان را داشته باشد.

سخنگوی دولت، اظهار داشت: دولت، مخالف هرگونه بخشی نگری یا جزئی نگری بدون نگاه به همه بخش‌های دولت است و به همین منظور، مباحث متعددی مطرح و در نهایت مقرر شد که کمیته‌ای به‌صورت فرا بخشی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، همه پیشنهادهای ارائه شده بخش‌های مختلف را مورد بررسی قرار دهند و پیشنهادهای اصلاحی درباره این تبصره را تقدیم دولت کنند.

بهادری جهرمی، تصریح کرد: در برخی دیگر از مباحث که پیرامون ۱۳ تبصره‌ای که تاکنون بررسی شده، کارگروه‌های مختلفی تشکیل شده است که در بین یا پیش از جلسات یا به‌صورت همزمان و موازی، معاونین محترم وزرا به‌صورت تمام وقت در حال بررسی‌های کارشناسی درباره پیشنهادهای اصلاحی در لایحه بودجه هستند تا ان‌شاالله بتوانیم سریع‌تر این لایحه را نهایی و تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم.

سخنگوی دولت، تأکید کرد: این جلسات به‌صورت سه نوبت کاری تا پایان بررسی بودجه، همچنان ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 5648486
هادی رضایی

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    نظرات

    • کارمند ساده IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
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      شماقوه مجریه هستید و باید قانون را اجرا کنید یکی از این قوانین پرداخت حقوق و مزایا بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی و سازمان آماری است که در این 10 سال اخیر یا پله ای و یا گتره ای و یا.... اجرا شده و شما یا باید این قانون را ابطال و قاون جدید که اگر مجلس یا دولت بشکل لایحه یا مصوبه ای ارائه داد و رای آو.
    • IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      0 0
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      اگر بطور متوازن با برنامه و قانون بروید و از اعمال سلایق شخصی خودداری کنید کار درست پیش میرود ببینید افزایش را نرخ تورم گفتهاند یا دستور شفاهی و سلب مسیولیت در صورت خرابی کار کار ساده است در یک ساعت میشود تصویب کرد دنبال میانبر نروید وضع کارمندها خوب نیست

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