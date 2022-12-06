فضای مجازی یله و رهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله عقیقی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با اشاره به حوادث اخیر کشور گفت: در سطح جامعه شاهد آن هستیم که مقدار بسیار زیادی روایت دروغ در حال انتشار است که بخش مهمی از آن یا مستقیماً مربوط به ق. ق است یا اینکه ق. ق می‌تواند جلوگیری کند از انتشار. روایت‌های دروغی که از طرف دشمن مطرح شده و تنها دستگاه قضاست که با اشراف روی پرونده‌ها می‌تواند با روشنگری و تبیین جلوی بسیاری از فتنه‌ها را بگیرد.

وی ادامه داد: مثلاً همین حسین رونقی! از زندان درآمد و صحیح و سالم بود! مگر قوه نمی‌توانست وقتی شایعه قلم شدن پای او در امد همان موقع روشنگری کند؟ منتظر چه بود؟ می‌خواستید مردم را سورپرایز کنید مگر؟ یا مثلاً حدیث نجفی یا مثلاً نیکا شاکرمی و خیلی‌های دیگر که می‌توانستید سریع روشنگری کنید و حقیقت را سریع بگویید ولی یا نگفتید انقدر دیر گفتید که دیگر فایده نداشت!

عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم تصریح کرد: اصلاً کلان نگاه شما به رسانه چیست؟ آیا فکر می‌کنید حالا که یک شایعه‌ای مطرح شده و قدری پخش می‌شود و بعد هم از یادها می‌رود؟ و نیاز به اطلاع رسانی و روشنگری نیست؟

وی خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت: آقای اژه ای! گفتمان ما مردم سالاری دینی ست! آگاهی بخشی یکی از ارکان مهم مردم سالاری است. آقای محسنی اژه ای! هر عدم تبیین ما باعث تکه تکه شدن بخشی از اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی‌ست!

ادامه داد: عدم چهره بودن شخص شما! جناب آقای محسنی اژه ای اگر بیایم کمی از دور تر نگاه کنیم یا از همین عده حاضر در جلسه بپرسیم، به زبان خودمانی، علمدار برخورد با آشوبگران و اغتشاشگران فتنه اخیر کیست؟ آیا آقای اژه ایست؟ من بعید میدانم!

وی افزود: اتفاقاً چهره قاطع برخورد مقتدرانه با متخلفین باید شما باشید آنکه ترس می‌اندازد به دل مجرمین شما باید باشید. اما می‌بینم که شما در این زمینه از رهبری و رییس جمهور خیلی عقب ترید! بعضاً بخش‌هایی هم از مصاحبه اخیرتان نیز اولویت نداشتن این مطلب را می‌رساند.

عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم گفت: آقای اژه ای دستگاه قضا چه مقدار برخورد بازدارنده دارد؟ این برخورد بازدارنده کجاست؟ که بعد از اعمال مجرمانه دوباره مرتکب جرم نشوند بعضی موقع‌ها بعد از دستگیری‌ها و زندان‌ها وقتی مجرمین بیرون میایند قهرمان می‌شوند! انگار دستگاه قهرمان سازی برای ضد انقلاب راه انداختیم! هرچند که از حق نگذریم در چندین مورد هم برخورد قاطع و بازدارنده دیدیم.

وی بابیان اینکه باید رفت سراغ سرمنشا رفت، خاطرنشان کرد: درست است که ما خود موافق برخورد قاطع هستیم اما همانطور که در نطق‌های خود قوه نیز قبل تر بوده و همگان شاهد آن بودند، میدانیم خیلی از آشوبگران فضای خیابان اینها اغلب هیجانی و احساسی شده‌اند و آمده‌اند.

عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم ادامه داد: باید سر منشا را پیدا کنید، سر منشا آقای اژه ای! یک گوله برفی راهم که از بالای کوه بغلتانی وقتی پایین برسد حجمش قابل کنترل نیست مگر اینکه سرمنشا را بخشکانی.. حتی اعتراف اینها به اعمالی که بر علیه جمهوری اسلامی انجام داده‌اند، این‌هایی که پول گرفته‌اند یا هدایت شده‌اند در اسرع وقت تحت بعد رسانه‌ای باید قرار بگیرد! بعضاً می‌شنویم آقایان استدلال‌هایی مطرح می‌کنند از آبروی مومن! سوال من اینست که آبروی جمهوری اسلامی مهم نیست؟ آبروی نظام مهم نیست؟

وی افزود: در فضای آکامیک و دانشگاه هم غفلت صورت گرفته، شاید خیلی از اعمال مثل کف خیابان رادیکال نباشد اما مبدا است اساتید و کارمندانی که تهییج می‌کنند و خط می‌دهند. البته این را در فضای دانشجویی عرض کنم که به جد معتقدیم "دانشجو مصونیت قضایی ندارد! " و اگر جرمی مرتکب شد همانند یک کارگر، کاسب، تاجر، پزشک یا.. باید با او برخورد صورت گیرد.

عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم با تاکید بر اینکه برنامه قوه قضائیه برای تنبیه مجرمین باید هدفمند شود، یادآور شد: خیلی مشاهده می‌شود که مجرمین بعد از دستگیری‌ها تازه از وقایع و حقایق ماجرا باخبر می‌شوند، و جهل و عدم اطلاع داشتن از حقایق یکی از عوامل برانگیختگی شان بوده تبیین حقیقت برای عده‌ی زیادی از اینها باید صورت پذیرد. عدم ورود دوباره فتنه گرانی که آشوب‌های قبلی هم در صحنه بودند این گزاره را ایجاب می‌کند که دلسوزانه برای تنبیه متخلفین که خود تکلیف بزرگی است کار شود.

وی افزود: همانطور که در بحث سرمنشا گفتیم خیلی از تحریک‌ها از سوی فضای مجازی است و فضای مجازی یله و رهاست. سلبریتی ها را فقط بازیگران صداوسیما و سینما تئاتر نبینیم بلاگر و ایفلوئنسر ها، کسانی که مخاطبان بالا دارند روی مردم تاثیر می‌گذارند باید رصد شوند و در صورت ارتکاب عمل مجرمانه خواه تهییج مردم باشد و خواه کارهای منافی عفت یا مثال کوچکی اش کشف حجاب، باید برخورد صورت گیرد.

عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم با بیان اینکه ما در کف خیابان با اراذل اوباش و زورگیرها قاطعانه برخورد می‌کنیم چطور اراذل اوباش فضای مجازی که به آشوب دعوت می‌کنند ره‌ای رها اند؟ افزود: در این بین به نقطه قوتی هم از دستگاه عدلیه باید اشاره کرد که آن‌هم بحث فعال شدن دادستانی‌ها و احضار سلبریتی هاست که قابل تقدیر است، هرچند چندین سال است که این عده هر صحبتی که می‌خواهند انجام می‌دهند ولی برخوردی دیده نمی‌شد.

وی گفت: مدل سازی heat speech ها باید صورت گیرد این صحبت‌های نفرت پراکنانه اگر قابل اثبات اند باید در محکمه اثبات شوند و اگرنه محاکمه صورت پذیرد، ما می‌بینیم که اغلب جرم‌های فضای مجازی در محمل قانونی نشر اکاذیب به قصد تشویش صورت می‌گیرد، اگر محمل قانونی دیگری نیاز هست موشکافی کنید و جرم انگاری صحبت عامدانه علیه نظام اسلامی در فضای مجازی را با قاطعیت دنبال کنید.

عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم تصریح کرد: برخی مطالب نیز ناظر به خود دستگاه قضاست اعم از حجم عظیم پرونده‌ها و نارضایتی مردم به علت اطاله دادرسی یا جذب قضات جدیدتر و استفاده از کارشناسان بیشتر و خبره‌تر یا مباحث مربوط به سرپرست‌های خانواده یا زنان بی سرپرست، مهریه‌ها و.. که بخشی از اینها را در سال‌های پیش مطرح کردیم و مطالب دیگری که به علت ضیق وقت اشاره نمی‌کنم.