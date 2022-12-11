جزئیات انتقال جهانبخش به یونان و مشورت با بازیکنان تیم ملی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی ۲۰۲۲ علاقه باشگاه پاناتینایکوس یونان به علیرضا جهانبخش بازیکن تیم ملی ایران و باشگاه فاینورد هلند رسانه‌ای شد.

هرچند مدیر برنامه‌های جهانبخش این خبر را رد کرد اما به نظر می‌رسد مذاکره برای جذب وینگر ایران از باشگاه فاینورد به صورت جدی دنبال شده و احتمال دارد در نقل و انتقالات زمستانی همین فصل هم به نتیجه برسد.

اطلاعات رسانه هلندی T که در یونان هم بازتاب داشته، حاکی است که پاناتینایکوس به دنبال خرید قرضی و ۶ ماهه جهانبخش با بند خرید دائمی در تابستان است.

بر این اساس، هلندی‌ها نسبت به انتقال جهانبخش ِ ۲۹ ساله دیدگاه منفی ندارند اما تمایل دارند این بازیکن را به صورت قطعی و نه قرضی واگذار کنند، این در حالی است که در مذاکرات اولیه، برای فروش جهانبخش ادعای رقمی بیش از ۱.۵ میلیون یورو مطرح شده است.

رسانه هلندی در ادامه خبر خود مدعی شد جهانبخش هم نسبت به انتقالش به باشگاه یونانی نظر مثبتی دارد. او اخیراً با هم تیمی‌های خود در ایران که در یونان بازی کرده‌اند و یا هنوز هم بازی می‌کنند، گفتگوی مفصلی داشته است تا اطلاعات کامل‌تری از لیگ یونان جمع آوری کند.

در پایان این گزارش آمده است که پرونده انتقال جهانبخش کار ساده ای نیست چرا که تیم‌هایی از آلمان، بلژیک و ترکیه هم خواهان جذب جهانبخش هستند و رقابت برای خرید او زیاد است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر احسان حاج صفی و میلاد محمدی دو ملی پوش ایرانی هستند که در تیم آاک یونان بازی می‌کنند. کریم انصاریفرد هم که در تیم ملی همبازی جهانبخش است، تا فصل گذشته در یونان بازی می‌کرد و این فصل راهی لیگ قبرس شده است.