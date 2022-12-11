آسم مداوم به قلب آسیب می رساند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، به گفته محققان، هنگامی که وضعیت تنفسی دشوار باشد، به نظر می‌رسد که با ایجاد پلاک در شریان‌های کاروتید مرتبط است و خطر حمله قلبی و سکته را افزایش می‌دهد.

شریان‌های کاروتید - شریان‌های بزرگ در کناره‌های گردن - خون را به مغز می‌رسانند.

در مطالعه‌ای که بر روی بیش از ۵۰۰۰ مرد و زن انجام شد، محققان دریافتند که احتمال ایجاد پلاک در شریان‌های کاروتید در افراد مبتلا به آسم مداوم در مقایسه با افراد بدون آسم، تقریباً دو برابر است.

آسم مداوم در قالب استفاده از داروهای کنترل کننده روزانه برای کنترل علائم آسم، مانند خس خس سینه یا تنگی نفس تعریف شد.

محققان خاطرنشان کردند که این پلاک ممکن است پاسخی به التهاب ناشی از آسم باشد.

دکتر «متیو تاترسال»، محقق ارشد از دانشگاه ویسکانسین، گفت: «التهاب نقش مهمی در بیماری‌های قلبی عروقی دارد.»

وی هشدار داد: «با این حال، این مطالعه نمی‌تواند ثابت کند که آسم باعث ایجاد پلاک در شریان‌های کاروتید می‌شود، فقط ممکن است این دو به هم مرتبط باشند.»

افراد مبتلا به آسم مداوم- و نه آسم متناوب- در مقایسه با افراد بدون آسم، سطوح بالاتری از نشانگرهای التهابی داشتند.

تاترسال گفت: «تجمع پلاک ممکن است با شدت آسم و مدت زمانی که فردی از این بیماری رنج می‌برد، مرتبط باشد.»

محققان دریافتند ۶۷ درصد از افرادی که آسم مداوم داشتند، در شریان‌های کاروتیدشان پلاک ایجاد شده بود.

تاترسال تاکید می‌کند: افراد مبتلا به آسم مداوم باید که آسم خود را کنترل کنند. آنها همچنین باید به عوامل خطر قلبی عروقی که می‌توانند کنترل کنند، مانند رژیم غذایی، ورزش، و پایین نگه داشتن فشار خون، کلسترول و وزن بدن خود توجه داشته باشند.»

وی افزود: «این مطالعه جدید نشان می‌دهد که افراد مبتلا به آسم مداوم بار بیشتری از پلاک‌های آترواسکلروتیک در شریان‌های کاروتید خود دارند. آنها همچنین سطوح نشانگرهای التهابی بیشتری داشتند که ممکن است در آسم و شروع و انتشار آترواسکلروز (تصلب شریان) نقش داشته باشند.»