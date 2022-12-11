ثبات فکری یحیی برای دربی/ پرسپولیس برای استقلال شگفتی ندارد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی بازی رفت دربی پایتخت در فصل جاری را روز ۲۹ آذر مقابل استقلال برگزار می‌کند که بازی‌های لیگ برتر به دلیل برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ با وقفه‌ای طولانی مدتی روبرو شد.

همین موضوع باعث شده تا تیم‌ها نهایت استفاده را از مدت تعطیلی برده و تمرینات خود را با هدف کسب موفقیت در این بازی دنبال کنند. بی شک مربیان استقلال و پرسپولیس از اهمیت کسب امتیاز در این دیدار برای رسیدن به اهداف خود به خوبی آگاه هستند و اگر این بازی را به سود خود تمام کنند دیگر چالشی با هواداران تا پایان فصل نخواهند داشت.

رقابت سنتی دو تیم باعث ایجاد صحبت‌هایی درباره احتمال تغییرات برای این بازی خاص شده است.

با این حال یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان پایتخت تصمیمی برای خلق شگفتی در ترکیب و تاکتیک تیمش در دربی پایتخت ندارد و می‌خواهد بازی مورد پسند خود را بار دیگر مقابل استقلال پیاده کند.

سرمربی پرسپولیس هنوز آنالیز بازی‌های استقلال را نیز برای بازیکنانش آغاز نکرده است بلکه از بازیکنان می‌خواهد خودشان را این بازی هماهنگ کنند و سپس با نقاط ضعف و قوت حریف آشنا شوند.