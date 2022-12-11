صدای پای پول در اردوگاه پرسپولیس برای بازی با استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر باعث تعطیلی لیگ برتر فوتبال ایران شد تا تیمهای باشگاهی تمرینات خود را در روزهایی که بازیهای مهم ملی انجام میشود پیگیری کنند.
شروع دوباره رقابتهای لیگ برتر ایران با برگزاری بازی دربی پایتخت بین تیمهای استقلال و پرسپولیس همراه خواهد بود تا دیدار سنتی فوتبال باشگاهی کشور شاید بتواند تنور فوتبال را در داخل روشن نگه دارد.
پرسپولیس که در دوران تعطیلی رقابتهای لیگ برتر به دلیل عدم پرداخت مطالبات بازیکنان با اعتصاب آنها روبرو شد تصمیم دارد بخشی از طلب اعضای تیم را پیش از دربی پرداخت کند.
همچنین رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تصمیم دارد جلسهای را با بازیکنان و مربیان برگزار کرده و پاداش ویژه نقدی متفاوتی را برای بردن استقلال در این بازی تعیین کند.
دیدار تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس ۲۹ آذرماه بدون حضور تماشاگر در ورزشگاه آزادی برگزار میشود.
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