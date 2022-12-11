بارش برف و باران در جاده های ۴ استان/ تردد روان در محورهای شمالی

سرهنگ احمد شیرانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی مهر درخصوص آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور گفت: از ساعت ۲۱ و ۴۰ دقیقه روز گذشته در استان اصفهان جاده بوئین-خوانسار به علت بارش برف و بوران و عدم ایمنی کافی بصورت موقت شاهد انسداد مسیر بودیم که امروز ساعت ۶ صبح پس از ایمن سازی این مسیر بازگشایی شد.

وی افزود: در حال حاضر در برخی از محورهای استان‌های اصفهان، چهار محال و بختیاری، فارس و کرمان شاهد بارش پراکنده برف و باران هستیم.

به گفته شیرانی در آزادراه قزوین-کرج (حد فاصل ساسانی تا پل فردیس) و جاده شهریار-تهران (حد فاصل میدان معادن تا شهر قدس) ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور خاطرنشان کرد: در محورهای شمالی تردد روان در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه و آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) در جریان بوده و در این مسیرها بارندگی گزارش نشده است.