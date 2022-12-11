به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سیدمجتبی خیام‌نکویی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار گفت: برگزاری این نمایشگاه در هفته پژوهش و فناوری بیش از دو دهه است که در کشور پایه‌گذاری شده است و در این نمایشگاه دستاوردهای علمی، فناوری، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی و مجموعه تحقیقات را که قابلیت اجرا دارد در دسترس و در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌دهیم.

وی افزود: این نمایشگاه مستقیماً با مردم، نخبگان، اساتید دانشگاه، دانشجویان و صاحبان علم و فناوری در ارتباط است و آنها می‌توانند یافته‌های علمی را از نزدیک مشاهده کنند و می‌توانیم از طریق این نمایشگاه برخی از دستاوردها را به شرکت‌های بخش خصوصی منتقل کنیم.

خیام نکویی تصریح کرد: برخی دانش‌های فنی قابلیت تجاری‌سازی دارند و سازمان تات با استفاده از پارک ملی علم و فناوری و دهکده‌های فناوری و نوآوری بخش کشاورزی این دانش‌های فنی را به مرحله تجاری‌سازی خواهد رساند بنابراین ما به دنبال افزایش نفوذ دانش و فناوری در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی هستیم.

وی افزود: در این نمایشگاه، سازمان تات آمادگی دارد حدود ۴۰۰ دانش فنی را به بخش‌های خصوصی منتقل کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان گفت: دولت سیزدهم اهتمام جدی برای استفاده از ظرفیت دانشگاهیان برای پاسخ به مشکلات اولویت‌دار کشور دارد و به نظر می‌رسد شاهد شتاب و رونق بیشتر در حوزه علم و فناوری و تجاری‌سازی این دستاوردها باشیم.