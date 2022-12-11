صادرکنندگان ارز را به نرخ توافقی در بازار متشکل عرضه می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی نوشت: با موافقت بانک مرکزی و با هدف تشویق و توسعه صادرات، بانک مرکزی حواله ارزی صادرکنندگان از محل صادرات محصولات کشاورزی، صنایع دستی و محصولات دانش بنیان را با ارز اسکناس، مبادله و معادل حواله دریافتی، اسکناس در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهد.

طبق اعلام قمری وفا، صادرکنندگان نیز اسکناس دریافتی از بانک مرکزی را به نرخ توافقی در بازار متشکل عرضه خواهند کرد.

بر اساس تاکید وی، انطباق سیاست‌های ارزی و تجاری در تعامل نزدیک با وزارت صمت پیگیری می‌شود.