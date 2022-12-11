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۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۹

با هدف تشویق و توسعه صادرات؛

صادرکنندگان ارز را به نرخ توافقی در بازار متشکل عرضه می کنند

صادرکنندگان ارز را به نرخ توافقی در بازار متشکل عرضه می کنند

طبق اعلام بانک مرکزی، صادرکنندگان محصولات کشاورزی، صنایع دستی و محصولات دانش بنیان اسکناس دریافتی از این بانک را به نرخ توافقی در بازار متشکل عرضه خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی نوشت: با موافقت بانک مرکزی و با هدف تشویق و توسعه صادرات، بانک مرکزی حواله ارزی صادرکنندگان از محل صادرات محصولات کشاورزی، صنایع دستی و محصولات دانش بنیان را با ارز اسکناس، مبادله و معادل حواله دریافتی، اسکناس در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهد.

طبق اعلام قمری وفا، صادرکنندگان نیز اسکناس دریافتی از بانک مرکزی را به نرخ توافقی در بازار متشکل عرضه خواهند کرد.

بر اساس تاکید وی، انطباق سیاست‌های ارزی و تجاری در تعامل نزدیک با وزارت صمت پیگیری می‌شود.

کد مطلب 5651988
سمیه رسولی

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    نظرات

    • ناصر IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۰
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      چرا با این همه عرضه دلار در بازار قیمت دلار بالا میرود؟ از بدهکاران کلانبانکی چرا دیگر خبری نیست؟

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