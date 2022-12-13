سه راهکار داشتن یک روز پرانرژی و شاد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، «رافائل ولات»، محقق اصلی از دانشگاه کالیفرنیا، گفت: «ما دریافتیم که وقتی شما بعد از صرف صبحانه افزایش در قند خون خود دارید، احساس هوشیاری کمتری خواهید کرد، و در نتیجه بعد از صبحانه احساس خواب بیشتری می‌کنید. از اینرو باید از مصرف غذاهایی که باعث افزایش چشمگیر قند خون می‌شود، خودداری کنید.»

وی در ادامه می‌افزاید: «در واقع، یک صبحانه خوب تنها یک قسمت از نسخه سه مرحله‌ای برای جلوگیری از احساس کسلی صبح است.»

والات گفت: «افرادی که می‌خواهند هوشیار و سرحال از خواب بیدار شوند نیز باید روز قبل، بیش از حد معمول فعالیت بدنی داشته باشند، و صبح کمی بیشتر بخوابند.»

وی توضیح داد: «اگر دیرتر از حد معمول از خواب بیدار شوید، کمی هوشیارتر خواهید بود.»

این توصیه‌ها بر اساس مطالعه ۸۳۳ نفر است که در طی یک دوره دو هفته‌ای ردیاب‌های فعالیت را برای ثبت الگوهای خواب و سطح ورزش خود استفاده کرده بودند.

به این افراد همچنین انواع صبحانه‌های آماده برای خوردن غذا داده شد، و محققان توانستند ببینند که چگونه انواع مختلف مواد مغذی بر بیداری آنها تأثیر می‌گذارد.

این گروه مطالعه شامل ۳۴۰ دوقلو یکسان و ۱۳۴ دوقلو غیر یکسان بود که با ۳۵۹ نفر غیر دوقلو مقایسه شدند تا ببینند ژنتیک در بیدار شدن صبح نقش ایفا کرده است.

محققان سه عامل را شناسایی کردند که به طورمستقل موجب بهبود وضعیت فرد در زمان بیدار شدن می‌شود: یک صبحانه پیچیده سنگین کربوهیدرات، ورزش بیشتر و کمی دیر بیدارشدن پس از حداقل ۷ تا ۹ ساعت خواب.

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