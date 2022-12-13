به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی در دوره آموزش و توانمندسازی مدیران مدارس غیردولتی طرح مبین (مدیریت برنامه‌های یاوران نماز) که همزمان در ۶ قطب کشوری تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، فارس و خراسان رضوی برگزار شد، ضمن تسلیت ایام عزای حضرت فاطمه زهرا (س) با بیان گزارشی از مجموعه اقدامات سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، اظهار کرد: اجرایی سازی سند تحول بنیادین یکی از کارهای کلیدی آموزش و پرورش است؛ در دوره جدید اهتمام و جدیت بر این موضوع است تا در آموزش و پرورش، تمام ابعاد سند تحول بنیادین محقق شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش، اجراسازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های آموزش و پرورش دانست و گفت: روح این سند، تربیتی و فرهنگی است و ١٣١ راهکار آن دانش آموز محور و معلم محور است.

وی ادامه داد: در سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، برای رسیدن به اهداف سند تحول بنیادین، سند راهبردی را طراحی کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم، با مشارکت و همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی، بیش از پیش در مسیر تربیت اسلامی، به ویژه موضوع نماز که توجه به آن از تأکیدات مقام معظم رهبری نیز بوده است، گام برداریم.

محمودزاده در خصوص طرح نور چشم افزود: این طرح در قالب ۴ فعالیت بهار بندگی، طرح محراب، طرح سه میم و طرح چون و چرا (که برگزاری گفتمان‌های دینی است)، در مدارس غیر دولتی به صورت جدی مورد توجه و اجراست و امیدواریم طرح محراب (برگزاری نماز جماعت در مدارس)، به صورت ویژه برگزار شود و منجر به انتشار نمازهای جماعت زنده مدارس از طریق رسانه صدا و سیما باشیم و انتظار داریم طرح نور چشم به عنوان یک برنامه فاخر در تمام مدارس غیردولتی برگزار شود.

وی گفت: طرح پیوند نماز، منزل، مدرسه و مسجد یکی دیگر از اقدامات است همچنین طرح برگزاری جلسات گفتمان دینی نیز یکی دیگر از کارهاست که در قالب محور نور چشم است؛ در حقیقت برنامه‌های ما در این قالب با عنوان برنامه‌های تربیتی است که انتظار داریم تمام برنامه‌ها در مدارس غیردولتی به صورت سیاست مدرسه محوری برگزار شوند و فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی سازمان را به موضوع رتبه‌بندی مدارس گره زده‌ایم.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: انتظار داریم همه این برنامه‌ها در مدارس غیردولتی، مورد توجه قرار گرفته و اجرایی شوند و برگزاری این همایش بزرگ کشوری نیز نشان از اهتمام ویژه سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی به تحقق راهکارهای عملی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، در امر تربیت است و امیدواریم با مشارکت در حوزه امور تربیتی و در رأس آن فریضه نماز، گام‌های مؤثری برداریم.