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۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۹:۴۹

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد؛

بن سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری

بن سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری

شهرکرد - مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: شهر بن سردترین نقطه چهار محال و بختیاری طی ۲۴ ساعت اخیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران چراغ پور گفت: بر اساس بررسی آخرین داده‌ها و نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، برای امروز تا پایان هفته، آسمان استان به تناوب در دامنه فعالیت سامانه بارشی قرار خواهد گرفت که موجب افزایش ابر، بارش باران و برف، در برخی نقاط مه و وزش باد به نسبت شدید خواهد شد.

چراغ پور افزود: ناپایداری‌ها برای روز سه شنبه و جمعه در برخی نقاط استان و با شدت کمتر و برای روزهای چهارشنبه و پنج شنبه با شدت بیشتر و در اغلب نقاط انتظار می‌رود.

وی گفت: امروز بن با دمای ۴ درجه زیر صفر سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری گزارش شد.

کد مطلب 5653830

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