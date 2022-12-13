بن سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران چراغ پور گفت: بر اساس بررسی آخرین دادهها و نقشههای پیش یابی هواشناسی، برای امروز تا پایان هفته، آسمان استان به تناوب در دامنه فعالیت سامانه بارشی قرار خواهد گرفت که موجب افزایش ابر، بارش باران و برف، در برخی نقاط مه و وزش باد به نسبت شدید خواهد شد.
چراغ پور افزود: ناپایداریها برای روز سه شنبه و جمعه در برخی نقاط استان و با شدت کمتر و برای روزهای چهارشنبه و پنج شنبه با شدت بیشتر و در اغلب نقاط انتظار میرود.
وی گفت: امروز بن با دمای ۴ درجه زیر صفر سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری گزارش شد.
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