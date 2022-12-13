به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در ادامه کمکهای مالی و نظامی کشورهای اروپایی به دولت و ارتش اوکراین، اتحادیه اروپا یک بسته کمکی به میزان ۱۸ میلیارد یورو تصویب کرده که قرار است در طول سال ۲۰۲۳ به کییف ارائه دهند.
آمریکا و کشورهای غربی برای مقابله با پیشروی ارتش روسیه، ضمن ارسال انواع تسلیحات پیشرفته به ارتش اوکراین، تاکنون تحریمهای زیادی علیه روسیه اعمال کردهاند. از سوی دیگر «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه نیز گفته است هر گونه محموله و کاروانِ حامل تسلیحات نظامی برای اوکراین، هدفی مشروع برای نیروهای روسیه است.
از آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین، آمریکا و متحدان غربی این کشور، میلیاردها دلار کمک امنیتی و نظامی برای کی یف فراهم کردهاند که ارزش آن حدود ۴۰ میلیارد دلار برآورد شده و میتوان آن را با کل بودجه دفاعی سالانه فرانسه مقایسه کرد. اقدامی که موجب شده خود این کشورها برای رفع نیازهای نظامی خود با مشکلاتی مواجه شوند.
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