به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تکریم و معارفه مسئول نمایندگی ولیفقیه در سازمان بسیج مستضعفین صبح امروز (سهشنبه) با حضور حجتالاسلام عبدالله حاجیصادقی نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران، سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین و جمعی از فرماندهان سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد.
در این مراسم از بیش از یک دهه خدمات حجتالاسلام محمدرضا تویسرکانی مسئول سابق نمایندگی ولیفقیه در سازمان بسیج مستضعفین تقدیر و حجتالاسلام علی رضایی بهعنوان مسئول جدید نمایندگی ولیفقیه در این سازمان انتخاب شد.
همچنین، حجتالاسلام کریم سرافراز بهعنوان جانشین مسئول نمایندگی ولیفقیه در بسیج و حجتالاسلام محمود محمدی شاهرودی نیز بهعنوان رئیس سازمان بسیج طلاب و روحانیون منصوب شدند.
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