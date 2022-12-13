مستندسازی آثار شهدای ۸ سال دفاع مقدس در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح سه شنبه در در جلسه کمیته اجرایی ستاد دومین کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه برگزاری کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان برگ زرینی برای نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت است، ابراز کرد: حفظ و صیانت از آثار شهدا و ماندگاری فرهنگ ایثار و شهادت نیازمند عزمی جدی است.

وی از برگزاری دومین کنگره سه هزار شهید در استان سمنان خبر داد و گفت: این اقدام برگ زرینی برای نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت است‌.

استاندار سمنان با بیان اینکه فضای استان تا زمان برگزاری کنگره، باید فضای ایثار و شهادت باشد، بیان کرد: این کنگره در فضای جهادی و مردمی برگزار خواهد شد و باید کمیته‌های این کنگره نیز دلی و جهادی عمل کنند.

هاشمی با بیان اینکه اولین روستای دارای بیشترین تعداد شهید متعلق به استان سمنان است که این روستا ۹۸ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، گفت: این کنگره باید در استان سمنان پر رنگ تر از سایر کنگره‌ها دیده شود.

وی افزود: برنامه‌های فرهنگی در قالب کنگره شهدا برنامه‌ریزی شود و ضروری است ائمه جمعه و آموزش و پرورش برای نهادینه کردن این کنگره تلاش کنند.

استاندار سمنان ادامه داد: تألیفات و مستندسازی آثار شهدای هشت سال دفاع مقدس در استان سمنان، اقدامی ماندگار و بسیار حائز اهمیت است که اینگونه اقدامات قطعاً در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آن به نسل‌های آینده اثرگذار بوده و لازم است این مسیر تداوم یابد.