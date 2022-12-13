۴۰۰۰ پرونده صندوق بازنشستگی کشوری در شعب قضائی

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله ترکی، در اولین نشست خبری خود که به مناسبت صدمین سالگرد تأسیس صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد، گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تحت پوشش این صندوق هستند که شامل اقشار مختلف دستگاه‌های اجرایی می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه شفاف سازی ارائه خدمات یکی از مهمترین اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد، گفت: حفظ کرامت افراد تحت پوشش، توسعه و ارتقا خدمات رفاهی، پایداری و خودکفایی صندوق، ایجاد منابع برای پرداخت مستمری و … از مهمترین اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری گفت: در حال حاضر ضریب پشتیبانی به کمتر از یک رسیده و یکی از پیشنهاداتی ما در برنامه هفتم توسعه افزایش سن بازنشستگی به ۶۰ سال است.

ترکی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۹۷ شرکت زیرمجموعه صندوق هستند، گفت: برای ساماندهی این شرکت‌ها کمیته‌ای ایجاد خواهد شد تا مشکلات شرکت‌های زیان ده بررسی و برای رفع آن اقدامات لازم انجام شود.

وی گفت: اولین تعهد ما در صندوق حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران است به طوری که در حال حاضر ماهیانه ۱۷ هزار میلیارد تومان مستمری پرداخت می‌کنیم.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری گفت: دائمی شدن همسان سازی یکی از دغدغه‌های مهم بازنشستگان است و به این منظور پیشنهادی برای دائمی شدن آن ارائه کرده ایم، همچنین ارائه تسهیلات و خدمات رفاهی و فرهنگی از دیگر موضوعاتی است که پیگیری می‌شود به طوری که قصد داریم در مرکز هر استان یک مرکز فرهنگی ورزشی برای استفاده بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق ایجاد کنیم.

وی در مورد بیمه تکمیلی و درمان گفت: دغدغه مهم بازنشستگان صندوق بهداشت و درمان است و حتماً باید یک مرکز درمانی جامع و کامل برای ارائه خدمات به آنها وجود داشته باشد و در این مورد نیز پرداخت معوقات و مطالبات در حوزه بهداشت و درمان در دستور کار قرار دارد و توانستیم ۳,۷۰۰ میلیارد تومان از معوقات مربوط به بیمه تکمیلی ماه‌های مرداد، شهریور و مهر را پرداخت کنیم. همچنین وصول حقوق آبان، مهر و مرحله سوم حقوق آذر بازنشستگان پرداخت شده و مابه التفاوت ها به زودی پرداخت خواهد شد.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری ضمن عذرخواهی از بازنشستگان به دلیل عدم ارائه خدمات مناسب تاکید کرد: از مراکز درمانی تقاضا داریم اگر اختلاف حسابی با ما دارند آن را در گرو ارائه خدمات قرار ندهند و خدمات درمانی را به طور کامل به بازنشستگان ارائه کنند و سپس مشکل را به ما اعلام کنند تا حل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ۶۰ هزار نفر از مشمولان ما دچار بیماری‌های خاص هستند، گفت: این افراد با مراجعه به مراکز درمانی پذیرش شده و نگرانی و دغدغه‌ای بابت پرداختی‌ها نداشته باشند و در صورت وجود مشکل با شماره تلفن ۲۵۰۰ که به صورت شبانه روزی پاسخگو است تماس بگیرند و طی ۲۴ ساعت به مشکل آنها رسیدگی خواهد شد.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری خروج از بنگاهداری و حرکت به سمت سهامداری را اولویت صندوق دانست و گفت: فروش اموال، استقرار ساختار نظارتی، بازطراحی ساختار و استقرار نظام اداری، الکترونیکی کردن ارائه خدمات، حفاظت از اموال و … از جمله مواردی است که پیگیری می‌شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص پرونده‌های قضائی صندوق کشوری گفت: پیشنهاد کرده ایم برای رسیدگی به پرونده‌هایی که در مراجع قضائی وجود دارند دو شعبه برای رسیدگی ویژه ایجاد شود و همچنین تفاهم نامه‌ای را نیز برای سرعت بخشیدن به این رسیدگی‌ها منعقد کنیم.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری گفت: سنوات گذشته پرونده‌هایی از تخلفات و املاک متصرفه داشتیم که برخی حل شده و برخی دیگر نیز اکنون در جریان است و پیگیریم تا ۴۰۰۰ پرونده‌ای که در حوزه قضائی است به سرانجام برسد.

وی همچنین در مورد تجمیع صندوق بیمه‌ای کشور نیز گفت: پیشنهاد کرده ایم اصلاح ساختار نظام صندوق‌های بیمه‌ای کشور مدنظر قرار گیرد که این موضوع می‌تواند با تجمیع انجام شود و قرار شده مطالعه اجمالی این پیشنهاد توسط مؤسسه‌ای انجام و خروجی آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

ترکی همچنین در خصوص مطالبات صندوق کشوری از دولت گفت: ۳۶ هزار میلیارد تومان مطالبه ما از دولت تا پایان سال ۱۴۰۰ است.