به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا امام پناهی پیش از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از مراحل پیشرفت عملیات روکش آسفالت محور زیباکنار به امین آباد و پروژه تعریض پل چپر پرد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رشت شهری مسافر پذیر بوده و حجم ترافیک در محورهای آن بالاست لذا اجرای پروژههای عمرانی در دست کار باید تسریع شود.
فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه تسریع در عملیات عمرانی از تحمیل هزینههای گزاف به دولت جلوگیری میکند، بیان کرد: پیمانکاران و دستگاههای اجرایی مرتبط باید سرعت بخشی به این پروژهها را در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: ارتقای شاخصهای برخورداری از راههای مناسب، نقش مهمی در بهبود سرمایه گذاری و تسریع در روند توسعه و عمران منطقه دارد.
امام پناهی وجود راه مناسب و دسترسی آسان را عامل تولید ثروت در هر منطقه دانست و عنوان کرد: رونق گردشگری و اقتصاد در رشت ارتباط مستقیمی با تکمیل پروژههای مربوطه دارد.
فرماندار رشت با تاکید بر اینکه حفظ کیفیت در عین سرعت بخشی به پروژههای عمرانی حائز اهمیت است، گفت: دستگاههای اجرایی مرتبط مانند راه و شهرسازی باید در اجرای این دست پروژهها دقت لازم را به کار گیرند.
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