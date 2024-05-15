به گزارش خبرگزاری مهر، محمدابراهیم حسن‌نژاد، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در برنامه تلویزیونی اظهار کرد: بخش امور دام از زیربخش‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی است و وظیفه آن تولید محصولات پروتئینی و تأمین نیاز جامعه در این بخش است.

خودکفایی کشور در تولید شیر و مواد لبنی

وی با بیان اینکه در تولید شیر و مواد لبنی خودکفا هستیم و تمامی نیاز کشور، توسط دامداران تولید می‌شود، ادامه داد: در سال حدود ۱۱.۵ میلیون تن تولید شیر در کشور داریم که بخش زیادی از آن در واحدهای صنعتی و بخشی از آن نیز توسط واحدهای سنتی تولید می‌شود.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته بیش از ۱۸۵ هزار تن شیر خشک تولید کردیم که نزدیک به ۹۵ هزار تن آن به سایر کشورها صادر شده است.

وی در خصوص تولید پنیر و کره در کشور عنوان کرد: ۹۵ هزار تن نیز در سال گذشته صادرات پنیر داشتیم و ۱۳ هزار تن هم صادرات کره به ثبت رسیده است. اگر این محصولات با پایه شیر را معادل شیر در نظر بگیریم، در کنار تأمین نیاز کشور، معادل ۲ میلیون تن صادرات شیر در کشور داشتیم.

تولید ۲.۶ میلیون تن گوشت سفید

حسن‌نژاد با اشاره به تولید گوشت مرغ در کشور گفت: با توجه به اینکه بیش از ۱۸ هزار و ۳۰۰ واحد مرغداری در حوزه تولید گوشت سفید در کشور وجود دارد، سالانه حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن گوشت سفید تولید می‌شود.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲، بیش از یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شد که رشد قابل توجهی نسبت به سنوات گذشته داشت.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای امسال در حوزه تولید گوشت سفید خوداتکایی را در اهداف داریم و برنامه این است که علاوه بر تأمین نیاز جامعه، همه ذخایر استراتژیک هم از تولید داخل تأمین شود، گفت: همچنین برنامه‌ای هم برای صادرات مازاد تولید داریم و تاکنون در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴ هزار تن صادرات گوشت مرغ داشتیم.

وضعیت تولید تخم مرغ

حسن‌نژاد در رابطه با تولید تخم‌مرغ نیز تصریح کرد: بیش از نیاز کشور تولید تخم‌مرغ داریم و در سال گذشته حدود یک میلیون و ۱۳۰ هزار تن تولید تخم‌مرغ در کشور انجام و ۱۳۹ هزار تن آن به کشورهای اطراف صادر شد.

وی ادامه داد: برنامه ما برای سال ۱۴۰۳ صادرات ۱۶۰ هزار تنی تخم‌مرغ است که در کنار نیاز داخل که یک میلیون و ۵۰ هزار تن است، تأمین خواهد شد.

تنظیم بازار گوشت قرمز با واردات

معاون وزیر جهاد کشاورزی میزان تولید گوشت قرمز را حدود ۹۰۰ هزار تن عنوان کرد و گفت: نیاز داخل بیش از این است که از طریق واردات تأمین می‌شود. ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تن نیاز به واردات گوشت قرمز داریم و امسال برنامه ما در راستای افزایش تولید است تا امکان خوداتکایی فراهم شود.

وی ادامه داد: در ۴۰ سال گذشته به دلیل نیاز کشور، همواره واردات گوشت به خصوص به صورت منجمد انجام شده است که بخش زیادی از آن در صنایع فرآوری گوشت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ضرورت تغییر سیاست‌های مبتنی بر توسعه روستایی

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در دهه‌های اخیر، اقدامات مختلفی باعث بر هم خوردن مشاغل روستایی، دامداری روستایی و کاهش دام مولد در کشور شده است، گفت: تغییر در بافت مسکن روستایی، انتخاب دهیارها و ممانعت از توسعه مشاغل روستایی در بافت روستاها باعث از میان رفتن دامداری‌های روستایی و به تبع آن از میان رفتن دام‌های مولد شده است که باید سیاست‌های مبتنی بر توسعه روستایی را تغییر دهیم.

وی افزود: توسعه روستاها باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر امکانات زندگی، امکانات تولید هم برای روستاییان فراهم شود و حضور دام در روستا بلامانع باشد.

حسن‌نژاد در ادامه تصریح کرد: طبق مصوبه هیأت وزیران، دامداری در روستا نیازمند هیچ مجوزی نیست، لذا نگاه به توسعه در روستاها باید با تولید همراه باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲ اقدامات خوبی در خصوص احیای دام مولد اتفاق افتاد. در ۶ ماه ابتدایی این سال با گرانی علوفه روبرو بودیم که با اقدام وزارت جهاد کشاورزی یک میلیون تن نهاده مدت‌دار در اختیار دامداران قرار گرفت که بدون هزینه دامشان را تغذیه کنند.

وی ادامه داد: شاهد هستیم که این اقدام اثرگذار بود و اثرات آن در ۱۴۰۳ مشخص خواهد شد.

حسن‌نژاد در رابطه با نژاد دام‌های سبک و سنگین کشور تصریح کرد: نژاد اصلی دام سنگین کشور هلشتاین ایرانی است اما در رابطه با دام سبک ۲۷ نژاد اصیل ایرانی در نقاط مختلف کشور و متناسب با اقلیم داریم و هیچ برنامه‌ای برای اختلاط نژادی دام نداریم.

وی با بیان اینکه آنچه باعث حفظ مراتع می‌شود، وجود دام است، گفت: در مناطقی که دام از بین رفته و دامداری صورت نمی‌گیرد، مراتع هم از دست رفته است لذا توسعه دامپروری به حفظ مراتع کمک خواهد کرد.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه گله‌داری باید دوباره در کشور مورد توجه قرار گیرد، افزود: چرای دام، استفاده از مرتع و در راستای آن، تولید گوشت قرمز و رسیدن به خودکفایی در تولید گوشت باید مدنظر قرار گیرد؛ بنابراین ما سیاست‌های کشور را به سمت توسعه دامداری روستایی مبتنی بر حفظ مراتع سوق خواهیم داد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۲۳۰ هزار نفر شتر در کشور داریم که در ۱۳ استان کشور پراکنده هستند که حدود ۱۸ هزار تن تولید شیر دارند.