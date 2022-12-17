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۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۸:۴۰

رقابت‌های لیگ‌کاپ پرتغال؛

پیروزی پورتو با گلزنی طارمی و تقابل با مهاجم سابق پرسپولیس

پیروزی پورتو با گلزنی طارمی و تقابل با مهاجم سابق پرسپولیس

تیم فوتبال پورتو در رقابت‌های «لیگ کاپ» پرتغال برابر ویزلا پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پورتو در رقابت‌های لیگ کاپ پرتغال بامداد امروز به مصاف تیم ویزلا رفت و موفق شد با نتیجه ۴ بر صفر به پیروزی برسد. مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو در ترکیب اصلی حضور نداشت و از نیمه دوم برای این تیم به میدان رفت.

طارمی در این بازی گل چهارم تیمش را در دقیقه ۶۷ از روی نقطه پنالتی وارد دروازه حریف کرد و به این ترتیب نخستین گل خود را بعد از جام جهانی قطر به ثمر رساند.

پیروزی پورتو با گلزنی طارمی و تقابل با مهاجم سابق پرسپولیس

مهاجم ایرانی پورتو که سومین فصل حضورش در این تیم را تجربه می‌کند، تنها در رقابت‌های لیگ کاپ گلزنی نکرده بود که این طلسم در بازی با ویزلا شکست.

پورتو با این برد راهی مرحله یک چهارم نهایی لیگ کاپ شد و روز ۳۰ آذر به مصاف ژیل ویسنته می‌رود؛ تیمی که علی علیپور مهاجم سابق پرسپولیس و هم تیمی سابق طارمی را در اختیار دارد.

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کد مطلب 5657026

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