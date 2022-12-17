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۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۹:۳۸

مدیرکل صمت بوشهر:

معادن استان بوشهر از معافیت حق بیمه سهم کارفرما بهره‌مند می‌شوند

معادن استان بوشهر از معافیت حق بیمه سهم کارفرما بهره‌مند می‌شوند

بوشهر- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی در معادن استان از طریق تأمین اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفوی صبح شنبه در نشست بررسی فعالیت معادن استان اظهار داشت: حمایت از فعالیت‌های معدن‌کاران استان بوشهر به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار داریم.

وی با تاکید بر حمایت از واحدهای معدنی استان خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، اداره کل تأمین اجتماعی استان طبق آئین‌نامه اجرایی تبصره ۵ قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی، مکلف است نسبت به پذیرش لیست بیمه‌ای معادن استان با سقف پنج نفر کارگر را مشمول معافیت بیمه کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر بیان کرد: واحدهای معدنی استان با توجه به نوع فعالیت سختی کار و بمنظور ایجاد انگیزه لازم برای رونق و توسعه کسب و کار بایستی بیشتر مورد توجه حمایت دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرند.

در این نشست رئیس سازمان نظام مهندسی معدن بوشهر، انجمن صنفی کارفرمایان شن و ماسه، اداره کل تأمین اجتماعی استان، اتاق بازرگانی، خانه معدن حضور داشتند.

کد مطلب 5657126

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