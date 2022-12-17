به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفوی صبح شنبه در نشست بررسی فعالیت معادن استان اظهار داشت: حمایت از فعالیت‌های معدن‌کاران استان بوشهر به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار داریم.

وی با تاکید بر حمایت از واحدهای معدنی استان خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، اداره کل تأمین اجتماعی استان طبق آئین‌نامه اجرایی تبصره ۵ قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی، مکلف است نسبت به پذیرش لیست بیمه‌ای معادن استان با سقف پنج نفر کارگر را مشمول معافیت بیمه کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر بیان کرد: واحدهای معدنی استان با توجه به نوع فعالیت سختی کار و بمنظور ایجاد انگیزه لازم برای رونق و توسعه کسب و کار بایستی بیشتر مورد توجه حمایت دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرند.

در این نشست رئیس سازمان نظام مهندسی معدن بوشهر، انجمن صنفی کارفرمایان شن و ماسه، اداره کل تأمین اجتماعی استان، اتاق بازرگانی، خانه معدن حضور داشتند.