بازه زمانی حذف اضطراری در دانشگاه تهران به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، دکتر محمد میره‌ای با اعلام این خبر گفت: بازه زمانی حذف اضطراری در نیمسال جاری تحصیلی که در تقویم آموزشی دانشگاه از روز شنبه ۲۶ آذر تا دوشنبه ۲۸ آذر ماه پیش‌بینی شده بود، به روزهای دوشنبه ۲۸ آذر تا چهارشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ موکول شد.

مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه تهران افزود: همچنین بازه ارزشیابی اساتید در نیمسال جاری، از روز شنبه ۳ دی تا روز پنج‌شنبه ۱۵ دی ماه خواهد بود.

وی همچنین از برگزاری کلاس‌های جبرانی نیمسال جاری از ۱۷ تا ۲۱ دی ماه خبر داد و تاکید کرد: امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ دانشگاه تهران طبق برنامه از پیش اعلام‌شده، از ۲۲ دی ماه آغاز می‌شود و تا ۶ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.