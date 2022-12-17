  1. استانها
  2. گیلان
۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۱

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان:

مدرسه فرصت مناسبی برای تغییر الگوی صحیح مصرف برق است

مدرسه فرصت مناسبی برای تغییر الگوی صحیح مصرف برق است

رشت- مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با تأکید برلزوم تغییر الگو و سبک زندگی در زمینه مصرف انرژی گفت: مدرسه فرصت مناسبی برای تغییر الگوی صحیح مصرف برق است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فائزی صبح شنبه در جلسه تمدید تفاهم نامه همکاری با برق منطقه‌ای گیلان ضمن قدردانی از تلاش‌های این شرکت برای تأمین برق پایدار در تابستان سال جاری، گفت: برای اینکه اتفاق و تغییری بخصوص در الگو و سبک زندگی ایجاد شود، توجه به موضوع فرهنگ بسیار مهم و خطیر است.

وی افزود: نقطه شروع فرهنگ سازی، آموزش و پرورش و امکانات و فضاهایی است که در اختیار آن است.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به اینکه مدرسه فرصت مناسبی است تا استفاده صحیح از انرژی برق و سایر مواهب الهی را به دانش آموزان یاد بدهیم، ادامه داد: با تعامل مناسب می‌توان عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در تمامی زمینه‌ها بهبود بخشید.

مدرسه فرصت مناسبی برای تغییر الگوی صحیح مصرف برق است

گفتنی است تفاهم نامه همکاری شرکت برق منطقه‌ای گیلان و انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان با اداره کل آموزش و پرورش استان با هدف جلوگیری از هدر رفت انرژی برق، عبور از پیک بار و آشنایی معلمان و دانش آموزان گیلانی با دستاوردهای صنعت برق استان در ۸ ماده تمدید شد.

از جمله مفاد این تفاهم نامه؛ همکاری جهت آشنایی و آموزش مدیران، معاونان، رؤسای ادارات، و کارشناسان سازمان و دانش آموزان در سرتاسر استان گیلان با اهداف، مأموریت و نحوه خدمات رسانی شرکت برق منطقه‌ای گیلان، از فرایند تولید، انتقال تا بهره برداری برق و ارائه اطلاعات لازم جهت آموزش برای حفاظت فردی و استفاده بهینه از برق است.

گفتنی است که این تفاهم نامه به مدت ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱۶ تمدید شد.

کد مطلب 5657165

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها