دستگاه برش ایرانی به کمک صنایع آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، حمیدرضا تقی زاده خطیر، عضو هیات مدیره یک شرکت دانش بنیان با اشاره به این که دستگاه برش اره نواری تقریبا در تمامی صنایع به کار می رود، گفت: دستگاه های اره نواری با قابلیت و کیفیت بالا جهت برش دقیق و آسان برای انواع فلزات سنگین همچون مس، آهن، آلومینیوم، انواع پروفیل ها و با توجه به انتخاب تیغه مربوطه مناسب است.

وی گفت: سیستم برش اره نواری از اصلی ترین تجهیزات مورد نیاز در انجام کارهای کارگاهی و صنعت های کوچک است که در گروه برش های سرد قرار داده می شود و می توان گفت به علت راحتی که در این دستگاه در زمان کار وجود دارد و همچنین داشتن سرعت بالا در انجام برش ها از پر استفاده ترین دستگاه هایی است که جهت ایجاد برش در انواع مصالح به کار برده می شود.

به گفته وی، در شرایطی چون شکستن و یا در رفتن تیغه می بایست نکاتی در نظر گرفته شود، که در ساخت و تولید این نوع اره این مورد به خوبی رعایت شده است و ایمنی را ارتقا داده است.

تقی زاده خطیر ادامه داد: دستگاه برش اره نواری ایران ساخت به صورت هوشمند ساخته شده و دقت کار را بالا برده و کمک می کند تا ضریب خطای انسانی کاهش پیدا کند. دستگاه برش اره نواری ایران ساخت تقریبا نیمی از قیمت نمونه خارجی را قیمت دارد اما از کیفیت و کارآیی به مراتب بالاتری برخوردار است.