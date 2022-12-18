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۲۷ آذر ۱۴۰۱، ۸:۳۲

مهر گزارش می دهد؛

دلالان دنبال احیای قرعه کشی خودرو/ راهکار کاهش قیمت خودرو چیست؟

دلالان دنبال احیای قرعه کشی خودرو/ راهکار کاهش قیمت خودرو چیست؟

طی چند روز گذشته دلالان از طرق مختلف با عرضه خودرو در بورس ساز مخالف زده اند و حتی طبق شنیده ها در مورد عرضه خودروی دیگنیتی پرستیژ با افزایش غیرواقعی تقاضا، قیمت را به صورت کاذب بالا بردند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه ۲۳ آذرماه ۱۰۶ دستگاه خودروی دیگنیتی پرستیژ بهمن موتور با قیمت پایه ۹۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بورس کالا عرضه شد که در نهایت این خودرو در بورس کالا با قیمت تمام شده بین ۲ و ۲ میلیارد و ۴۷۳ میلیون تومان به فروش رسید.

بر همین اساس نیز با توجه به افزایش ۱۱۶ درصدی قیمت دیگنیتی پرستیژ در در معاملات بورس کالا نسبت به بهای مصوب کارخانه که یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان است، این معامله ابطال شد؛ زیرا معاملات در بورس بعد از اینکه نهایی شد باید به تأیید ناظر معاملات نیز برسد که در معاملات دیگنیتی در چهارشنبه هفته گذشته این تأیید انجام نشد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که مخالفان عرضه خودرو در بورس که تحت عنوان مافیای بازار خودرو شناخته می‌شوند، پس از اینکه مقرر شد خودروهای تولید داخل نیز به مرور وارد معاملات بورس کالا شوند، دست به کار شده و با افزایش تقاضای کاذب برای خرید دیگنیتی که منجر به رشد یک میلیاردی قیمت این خودرو در بورس شد، به دنبال زیر سوال بردن ماهیت بورس کالا برای عرضه خودرو هستند.

نکته قابل توجه آنکه این خودرو هنوز در بازار آزاد عرضه نشده و اگر قرار باشد با چنین فاصله قیمتی در بازار عرضه شود، قطعاً دریچه‌های جدیدی در قیمت خودروهای مونتاژی باز می‌شود.

افزایش کف عرضه، خریدهای غیرواقعی را کاهش می‌دهد

در این رابطه رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کلیت ماجرای عرضه خودرو در بورس بسیار مثبت بوده است زیرا رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار که همیشه به جیب دلال می‌رفت، از بین رفت و مبالغ حاصل از فروش خودرو به جیب تولیدکننده رفته و مصرف کننده نیز نسبت به قیمت بازار سود کرد.

وی با اشاره به قوانین جدید عرضه خودرو در بورس کالا، گفت: با توجه به تدابیری که برای عرضه خودرو در بورس اندیشیده شده، کف عرضه افزایش خواهد یافت به شکلی که خودروسازان بخش خصوصی در هر دور ملزم به عرضه ۵۰۰ دستگاه و خودروسازان بزرگ در هر دور ملزم به عرضه ۲ هزار دستگاه خودرو شده‌اند بنابراین همین افزایش عرضه منجر به پایین آمدن خریدهای غیرواقعی و قیمت سازی های کاذب می‌شود.

دلالان به دنبال احیای قرعه کشی هستند

سلیمانی ادامه داد: علاوه بر افزایش کف عرضه، شرط دیگری نیز اضافه شده مبنی بر اینکه خریدار از سال ۹۸ به این سو نباید از خودروسازان خریدی داشته باشد که همین موضوع می‌تواند ورود به بازار را محدود و احتمال تبانی را کاهش دهد. البته نحوه نظارت بازار بورس هم در این بخش مؤثر است که اگر اتفاق غیرمتعارفی افتاد بتواند عرضه را ابطال کند.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: بیشتر دلالان مخالف عرضه خودرو در بورس هستند زیرا متضرر شده‌اند و برای جبران به دنبال احیای روش قرعه کشی هستند تا باز از اختلاف قیمت کارخانه و بازار، سودهای میلیاردی کسب کنند.

عرضه خودرو در بورس نمی‌تواند قیمت بازار را افزایش دهد

وی در مورد افزایش قیمت بازار نیز با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد ناشی از جهش قیمت ارز است، گفت: در حال حاضر افراد مسیر سازنده‌ای برای حفظ ارزش پول خود نمی‌بینند و به همین دلیل با هر روشی و با خرید انواع کالاها به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند و با توجه به اینکه به بازار سرمایه اطمینانی ندارند و سود بانکی نیز کمتر از نرخ تورم است، به سمت بازار خودرو متمایل شده‌اند چراکه امکان فروش سریع خودرو وجود دارد و این بازار می‌تواند بین ۱۰۰ میلیون تا چند میلیارد تقاضاهای سرمایه‌ای را پوشش دهد، بنابراین خرید خوردو گزینه خوبی برای حفظ سرمایه است.

سلیمانی تصریح کرد: همچنین مجموع خودروهای عرضه شده در بورس کمتر از یک درصد تولید سالیانه خودروسازان بوده است بنابراین نمی‌تواند تأثیری در افزایش قیمت خودرو در بازار داشته باشد.

کاهش قیمت خودرو با افزایش عرضه

این کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر همه خودروها در بورس عرضه شوند و بر فرایند فروش نظارت دقیقی صورت گیرد که منابعی که از فروش خودرو در بورس حاصل می‌شود جهت افزایش تولید به جیب تولیدکننده تزریق شود و به همان تناسب نیز عرضه افزایش یابد می‌توان امید داشت که قیمت خودرو با کاهش مواجه شود.

صدای دلالان بلند شده است

همچنین محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ضمن اعلام رانت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری خودرو، گفته است که «افرادی که از این رانت بهره برده‌اند اکنون به دنبال هجمه علیه عرضه خودروسازان در بورس و بازگشت به همان روال رانت‌زای گذشته هستند تا باز هم بتوانند از این رانت استفاده کنند.»

وی با بیان اینکه دلالان خودرو در صف نخست مخالفان عرضه خودرو در بورس قرار دارند، تاکید کرده است که «عرضه در بورس باعث شده خودرو ارزان‌تر از بازار به دست مصرف‌کننده برسد؛ در نتیجه اعتراض دلالان را به همراه داشته باشد؛ برای مثل تارایی که ۵۵۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود مردم ۴۵۰ میلیون تومان در بورس خریدند، مشخص است که صدای دلالان را بلند می‌کند.»

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کد مطلب 5657225
سمیه رسولی

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نظر شما

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    نظرات

    • IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      6 1
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      مجلس اجازه ورود به بورس رو نداده این کارتون بزودی براتون گرون تمام خواهد شد چون منه مصرف کننده باید باز با رقابت خودرو بخرم ینی هرکی بیشتر پول داد ماشین برای اون ینی مثل بازار برده های زمان یوسف پیامبر و قطعا سرمایه دار ها موفق میشوند نه منه مصرف کننده با ۲۰۰ تومن پول که به زحمت پس انداز کردم
    • امین IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      5 0
      پاسخ
      لازم نکرده راه کار برای کاهش قیمت بدین ، اگه بلدین نذارین بالاتر بره ، اینم از بورس کالا!
    • اشرفی IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      4 2
      پاسخ
      سلام به نظر خود شما هم جزئی از مافیای خودرو هستید،چرا فکر می کنید بورس کالا برای عرضه خودرو مناسب هستش؟اگر دولت آمار خانواده‌های بدون خودرو رو نداره پس این همه سامانه درست کردن برا چی بود،آیا نمیتونه از دلال ها مالیات بگیره،میتونه اما نمیخاد چون هدف گرون کردن هستش،شما هم بازیچه هستی مثل بقیه ملت
    • محسن IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      3 1
      پاسخ
      برعکس داخل بورس همه دلالها هستن قرعه کشی واقعا ماشین دست مردم میرسید به قیمت کارخانه قرعه کشی کنید بورس نمیخواییم پولمان نمیرسه به بورس
      • m IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
        1 0
        همان قرعه کشی بهتره مرگ برمافیا
    • امین IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      راهکارش این هست که قوانین سفت و سخت و تخیلی رو بردارید و امثال من رو تشویق کنید که با یه کارگاه کوچیک مونتاژ کنم همون وسیله رو بدم به دست مردم با قیمت نصف! به عنوان مثال من الان بخواهم پراید یا پژو یا پارس یا سمند درست کنم با وجود فراوانی قطعه و قطعه ساز یه چیزی حدود صد تا صدو بیست میلیون آب میخوره
    • امین IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      چرا الان من میتونم تمام قطعات ماشین الات رو سر هم کنم کنم دقیق همون کاری که ایرانخودرو میکنه رو نه سند میدن بهش نه شماره گذاری میشه! مگه کارخونه چیکار میکنه که دیگران نمیتونن بکنند!
    • آرش IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      1 0
      پاسخ
      برای هر خانواده ای که ماشین نداره یه امتیاز خرید ماشین به قیمت کارخانه بده تا بتونن خانواده هایی که ماشین ندارن و پول کم برای خرید با قیمت کارخانه بتونن صاحب ماشین بشوند
    • IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      0 1
      پاسخ
      جانم به این گزارش عالی
    • علی IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      دلالان همه کاره بازار خودرو هستند ایران بهشت دلالان است
    • نیما IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      1 0
      پاسخ
      نویسنده متن واقعا مثل اینکه نفسش از جای گرم در میاد بورس کالا ؟ این جوری فرقش با بازار آزاد چیه؟ باز که قیمت ها به قیمت بازار آزاد می رسه پس فرقی نداره با اینکه یه نفر بخواد تو بازار آزاد ماشین بخره و اینکه امیدوارم واردات آزاد بشه که همه قیمتا بخوره با مخ زمین
    • مصطفی IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      2 0
      پاسخ
      نویسنده گرامی استدلالهای مضحکی استفاده کردند مبنی بر اینکه پول به جیب دلالها نمی ره و نصیب کارخانه ها میشه طبق استدلال ایشون در هر دو حالت مصرف کننده بازنده هست چون باید در هر صورت قیمتی بسیار بیشتر از قیمت کارخونه بده/ در واقه بازنده اصلی مصرف کننده عادی هست و بورس کالا مشکلی رو حل نخواهد کرد
    • IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      2 0
      پاسخ
      خرید خودرو از بورس تنها توسط دلالان و سرمایه داران انجام‌می شود، چرا مردم نباید خودرو را به قیمت کارخانه بخرند.ما که توان رقابت نداریم‌ ، نباید صاحب یک خودروی معمولی باشیم .
      • مهدی IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
        0 0
        واقعا متاسفم
    • م IR ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      1 0
      پاسخ
      اینایی که می‌آورید کارشناس نیستن اینا مافیای دولتی هستند آدم فقیر هنوز بورس را هم نمی‌شناسد پسسود به جیب دولت خرید براچندرصد پولدار جامعه آن حساب دو دوتا چهارتا ست احتیاج به کارشناس ولتی وجانداختن ندارد
    • علی IR ۱۸:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      عرضه خودرو در بورس نمی‌تواند قیمت بازار را افزایش دهد، این تیتر ضد مردم ترین تیتر خبرگزاری ای هست که پولشو همین مردم بدبخت میدن. الان اینکه سود به جیب دلال میره یا ایران خودرو برای مصرف کننده چه فرقی داره؟ کف عرضه رو چقدر می خواد بذاره هر چقدر بذاره انقدر پول دست دلال ها هست که قیمت بالا ثبت کنن

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