به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با حضور در روستای آسفیچ از کانون فرهنگی و هنری این روستا بازدید و با بانوان روستا به گفتگو نشست.

در این روستا خانم نظری یکی از بانوان فعال توانسته بود علاوه بر فعالیت‌های فرهنگی زمینه‌های اشتغال تعدادی از بانوان را در طبقه دوم مسجد فراهم کند و خواستار حمایت برای گسترش کارآفرینی جهت جوانان گردید.

خزعلی با تاکید بر اینکه نقطه امید دولت سیزدهم در بین مردم مناطق محروم است، گفت: اقای رئیسی از زمان عهده‌دار شدن مسئولیت بر توجه ویژه به مناطق محروم تاکید مکرر داشتند یکی از ضرورت‌های حمایت درمناطق محروم کسب و کارهای بومی سازی شده است معرفی و آموزش مشاغل مناسب هر منطقه می‌تواند با درنظرگرفتن محدودیت‌هایی مانند کمبود آب کشاورزی و ویژگی‌های خاص صنایع محلی بهترین فرصت شغلی را مهیا کند.

وی با تاکید براینکه ظرفیت اشتغال بانوان در مناطق محروم جزو مواردی است که باید ویژه پیگیری شود عنوان کرد: متأسفانه نه تنها ایران بلکه اقتصاد جهان دچار تغییرات و نابسامانی است در این میان بانوان هستندد که می‌توانند علاوه بر مدیریت اقتصاد خانواده در اقتصاد کشور هم نقش مؤثری ایفاکنند.

خزعلی با اشاره به قابلیت‌های ویژه بانوان در زمینه اشتغال عنوان کرد: بسیاری از زنان ساکن روستاها مهارتهای خاصی مانند خیاطی، قالی باقی، صنایع تبدیلی و گیاهان دارویی بالقوه در وجودشان دارند که با حمایت می‌توان زمینه فعلیت و اشتغال را در زمینه‌های بومی فراهم کرد.