به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، انسیه خزعلی در جریان بازدید از تعاونی “نگار افشان ماه بانو” در روستای ماه بانوی شهرستان درمیان، با ابراز خوشحالی از حضور پررنگ زنان در پیشرفت این تعاونی بیان کرد: زنان نقش محوری در شکلگیری و بقای خانواده دارند و اگر این نقش با تولید و اشتغال عجین شود نقطه قوت اقتصادهای خرد کشور خواهد بود.
معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده با ابراز خرسندی از راهاندازی تعاونیهای خانوادگی تصریح کرد: تعاونیهای صنایعدستی نه تنها ظرفیت تولید برای رفع نیازمندیهای داخلی را دارند بلکه ظرفیت خوبی برای صادرات نیز هستند.
خزعلی متذکر شد: هرجا صنایعدستی منطقه احیا شده ضروری است همت جدی برای راهاندازی مناطق گردشگری و بومگردی شکل بگیرد.
وی ادامه داد: ورود گردشگر به هر منطقه بومی زمینه انتقال فرهنگ و صنایعدستی به خارج از کشور و ارزآوری به داخل را رقم میزند.
ثکلندرزهی مسئول تعاونی نگار افشان ماه بانو نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه تعاونی از سال ۹۶ با هدف اشتغال خانوادگی به ویژه برای بانوان شکل گرفته، گفت: عمده تولیدات تعاونی خانوادگی ما گلدوزی، گلیمبافی، سوزندوزی و آیینهدوزی است و با گذشت ۵ سال و اشتغال ۲۵ نفر به صورت مستقیم و ۳۰ نفر به شکل غیرمستقیم، خوشبختانه امروز به سطحی از اعتماد در میان مخاطبان رسیدهایم که مسئولیت سنتیدوزی ویژندهای ایرانی به ما سپرده میشود.
این کارآفرین موفق با تأکید براینکه تشکیل و حفظ مشاغل خانگی علاوه بر تأمین نیاز مالی خانوادهها میتواند در حفظ بنیان خانواده مؤثر باشد، اظهار داشت: مشاغل خانگی به دلیل داشتن نفع و ضرر جمعی، همه اعضا را برای پیشرفت تشویق میکند، این فرصت را هم در اختیار بانوان قرار میدهد که در کنار فرزندآوری به اشتغال پاره وقت براساس هنرسنتی مشغول باشند.
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