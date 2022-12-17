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کد مطلب 5657921
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۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۲۰:۵۰

مراسم اهدای مدال به بازیکنان کرواسی توسط رئیس فیفا

مراسم اهدای مدال به بازیکنان کرواسی توسط رئیس فیفا

تصاویری از مراسم اهدای مدال به بازیکنان کرواسی توسط اینفانتینو رئیس فیفا را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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