دریافت 25 MB کد مطلب 5657921 https://mehrnews.com/xZ6vN ۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۲۰:۵۰ کد مطلب 5657921 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۲۰:۵۰ مراسم اهدای مدال به بازیکنان کرواسی توسط رئیس فیفا تصاویری از مراسم اهدای مدال به بازیکنان کرواسی توسط اینفانتینو رئیس فیفا را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط کرواسی ۲ - ۱ مراکش / پیروزی کروات ها مقابل شیرهای اطلس کراوسی به عنوان سوم رسید/ پایان رویای مراکش با چهارمی جام جهانی لحظه ورود لیونل مسی به رختکن قبل از فینال جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۲؛ نقشه راه قطر برای ترویج آموزههای اسلام مسی یا امباپه؛ از آرپا به تماشای بازی فینال بنشینید روبرتو کارلوس: امیدوارم مسی با قهرمانی از جام جهانی خداحافظی کند برچسبها جام جهانی 2022 قطر تیم ملی فوتبال کرواسی جام جهانی قطر فیفا جیانی اینفانتینو
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