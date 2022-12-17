مسی یا امباپه؛ از آرپا به تماشای بازی فینال بنشینید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با برگزاری مسابقات نیمه نهایی جام جهانی، اکنون همه چیز مشخص شده و کار به ایستگاه پایانی رقابت‌ها رسیده است. در ۲ روز آخر مسابقات، کرواسی و مراکش، دیداری رده بندی را برگزار خواهند کرد و تیم‌های آرژانتین و فرانسه در فینال رقابت‌ها به مصاف یکدیگر خواهند رفت. با نصب اپلیکیشن پی پاد می‌توانید بازی‌های پایانی جام را از طریق تلویزیون اینترنتی آرپا مشاهده نمائید.

در پی پاد امکان پیش بینی مسابقات و برنده شدن جایزه‌های پنج میلیون تومانی را نیز، خواهید داشت. در دیدارهای نیمه نهایی جام جهانی که از تلویزیون اینترنتی آرپا نیز پخش شد، مصاف بین یاران لیونل مسی و نایب قهرمان دوره گذشته، به یک بازی یک طرفه تبدیل شد. در این بازی آرژانتین سه بار دروازه کرواسی را گشود تا حرف و حدیثی را، باقی نگذارد. لیونل مسی در دقیقه ۳۴ گل اول بازی را به ثمر رساند و جولین آلوارز دو گل دیگر آلبی سلسته را به ثمر رساند. پاس گل سوم این تیم در دقیقه‌ی ۶۹ نیز، توسط لیونل مسی و با یک حرکت انفرادی زیبا، ارسال شد.

در دیگر دیدار، شیرهای اطلس که شگفتی ساز مسابقات بودند، از پس فرانسه برنیامدند و در پایان با دو گل از این تیم شکست خوردند. در حالی که تمام تمرکز مراکشی‌ها روی مهار کیلیان امباپه و اولیویر جیرو بود، گل‌های این دیدار توسط تئو هرناندز در دقیقه ۵ و رندال کولو موآنی، یک دقیقه پس از ورود او به زمین در دقیقه‌ی ۷۹، به ثمر رسید. به این ترتیب، دیدارهای رده بندی بین تیم‌های مراکش و کرواسی و فینال بین قهرمان دوره گذشته یعنی فرانسه و آرژانتین، در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۶ و ۲۷ آذر، در ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه، برگزار خواهد شد. با نصب اپلیکیشن پی پاد، علاوه بر مشاهده زنده این مسابقات از تلویزیون اینترنتی آرپا، امکان پیش بینی بازی‌ها و برنده شدن جایزه‌های میلیونی را نیز، خواهید داشت.

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