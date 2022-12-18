هوای ۵ شهر خوزستان «ناسالم» اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در روز جاری شاخص کیفی هوای شهرهای اهواز ۱۵۷ AQI، سوسنگرد ۱۶۵ AQI، شادگان ۱۵۱ AQI، شوشتر ۱۵۲ AQI و ماهشهر ۱۷۹ AQI ثبت شده که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای همه گروه‌های سنی است.

براساس این شاخص افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

همچنین شاخص کیفی هوای شهرهای دزفول و مسجدسلیمان در شرایط قابل قبولی قرار دارد.