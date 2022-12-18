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۲۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۳:۱۵

هوای ۵ شهر خوزستان «ناسالم» اعلام شد

هوای ۵ شهر خوزستان «ناسالم» اعلام شد

اهواز- طبق اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، شاخص کیفی هوای ۵ شهر استان برای همه گروه‌های سنی «ناسالم» گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در روز جاری شاخص کیفی هوای شهرهای اهواز ۱۵۷ AQI، سوسنگرد ۱۶۵ AQI، شادگان ۱۵۱ AQI، شوشتر ۱۵۲ AQI و ماهشهر ۱۷۹ AQI ثبت شده که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای همه گروه‌های سنی است.

براساس این شاخص افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

همچنین شاخص کیفی هوای شهرهای دزفول و مسجدسلیمان در شرایط قابل قبولی قرار دارد.

کد مطلب 5658452

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    نظرات

    • محمد نبی بیت مشعل IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      0 0
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      /بسیار عالی
    • IR ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      2 0
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      نه هوای سالم داریم نه آب سالم داریم این ازهوا واینم ازآبهایی که لجن هست قراربودآب عوض بکنه که هنوزنکردن آبهاهمه آلوهست نمیدونم شهردارچکارمیکنه آیا این پول آبیکه لجن هست ازمردم میگرن حلال هست بخدا حرام هست چون پول لجن میدیم
    • م اهوازی IR ۰۳:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
      3 1
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      بیچاره بچه های ما که عینهو عروسک خیمه شب بازی شدن هر وقت میلتونه تعطیل هر وقت نیست به درک

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