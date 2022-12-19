ارائه تسهیلات بلاعوض برای ساخت مسکن معلولان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی کشور در جلسه بررسی مشکلات و مسائل بهزیستی شهرستان در فرمانداری رفسنجان، اظهار کرد: بهزیستی یک مجموعه گسترده‌ای از وظایف و کارهایی‌ست که به عدد هر سالی که به عمر سازمان بهزیستی افزوده شده موضوعات جدیدی مطرح و به عنوان وظایف کاری بهزیستی می‌دانند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه سازمان موضوع معلولان را پیگیری می‌کند، ادامه داد: اگر در خصوص نگهداری افراد دارای معلولیت به‌ویژه افرادی که دچار مشکلات روانی مزمن هستند نیاز به گسترش مراکز هست موضوع را به استان ارائه کنید و استان مطرح کند ما ظرفیت سنجی کرده و مجوز صادر می‌کنیم.

قادری با بیان اینکه نگاه سازمان بهزیستی این است که بتوانیم خانواده‌ها را تقویت کنیم و خانواده یکی از اعضای خود را که دارای مشکل و معلولیت است نگهداری کند، افزود: طی دو، سه هفته پیش دولت مصوب کرد حق پرستاری برای سازمان بهزیستی افزایش یابد. حق پرستاری ملاحظات و اولویت‌هایی دارد که ابتدا به افراد ضایعه نخاعی و بسترگرا و بعد معلولیت‌های چندجانبه تعلق می‌گیرد.

وی به بحث مسکن معولان عنوان کرد: برای خانواده‌های دارای دو معلول به بالا چنانچه زمینی مشخص شده باشد چه در پهنه روستا و چه در پهنه شهر، سازمان بهزیستی در شهر ۲۰۰ میلیون تومان و در روستا ۱۵۰ میلیون تومان بلاعوض پرداخت می‌کند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: در خصوص اشتغال موضوع تبصره ۱۶ و ۱۸ را داریم که تبصره ۱۸ هنوز در دولت شروع نشده و تبصره ۱۶ هم مدتی‌ست شروع شده و پیشرفت فیزیکی تقریباً مناسبی دارد که جهش آن معمولاً از سه ماه پایانی سال است.

وی خاطرنشان کرد: در بحث معتادان متجاهر وظیفه بهزیستی صرفاً صدور مجوز، نظارت و پایش است و اگر نیاز به یک مرکز ماده ۱۶ در شهرستان رفسنجان هست، با تأیید استان، در کمیته ماده ۱۶ کشوری تأییدیه صادر شود.

قادری ابراز کرد: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر حتماً باید پای کار باشد و مشارکت خیران هم به کمک سرانه‌ها بیاید.

وی در ادامه گفت: اگر فردی معلول جسمی حرکتی هست که فاقد ویلچر است هیچ مشکلی وجود ندارد و ویلچر به اندازه کافی وجود دارد. در خصوص جهیزیه معلولان و کمک به ازدواج آسان هم بهزیستی اعلام حمایت می‌کند.