مصرف سوخت نیروگاه ها از تهران مدیریت می شود

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به معضل استفاده از سوخت دوم توسط نیروگاه شهید منتظری، گفت: حل این چالش، موضوعی چندوجهی و مستلزم همکاری، حمایت و پیگیری بخش‌های مختلف از جمله نمایندگان استان، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو است.

وی تصریح کرد: این معضل هرسال در نیمه دوم سال و با ورود به فصل سرما و پایداری و سکون هوا شدت می یابدکه برنامه ریزی بلندمدت به منظور مدیریت وکنترل منابع آلاینده ازجمله اقدامات به منظورکاهش آلودگی هوا است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان پیگیری برنامه‌های بلندمدت درکنار تصمیمات کوتاه مدت را از جمله اقدامات صورت گرفته از مهرماه سال جاری درکارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا به منظورکاهش آلودگی هوای اصفهان بیان کرد و افزود: مراکز علمی پیش از این سهم منابع آلاینده در بخش‌های مختلف صنعت، حمل و نقل و… را تعیین نموده‌اند و بدین لحاظ همه بخش‌های مرتبط با این منابع آلاینده در موضوع آلودگی هوا مسئول هستند.

وی با اشاره به افزایش قابل توجه مصرف گاز در هفته‌های اخیر در کشور افزود: ادامه این روند قطعاً مشکلاتی را درخصوص تأمین انرژی در دیگر بخش‌های نیازمند به گاز از جمله نیروگاه‌ها ایجاد خواهد کرد.

شیشه فروش گفت: ضمن تشدید پایش ها و اقدامات نظارتی به منظورکاهش فعالیت و یا توقف کامل منابع آلاینده هوا، از ماه‌ها قبل پیگیری‌های متعددی به منظور پیشگیری از این اقدام انجام داده‌اند و این موضوع همچنان در دست پیگیری است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه گزارش‌های لحظه‌ای، جلسات و پیگیری‌های مسئولان استان در این باره در چندین مرحله صورت گرفته و همچنان نیز ادامه دارد، تصریح کرد: این پیگیری‌ها نیازمند هم افزایی جمعی مسئولان است و بخشی از مسیر ثمربخشی این مطالبه، پیگیری نمایندگان مجلس در تهران به ویژه از طریق کمیسیون بهداشت، محیط زیست و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی را طلب می‌کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بر ضرورت اقدام مؤثر شرکت توانیر و شرکت ملی گاز در تأمین سوخت گاز نیروگاه شهید منتظری به منظور پیشگیری از مصرف مازوت تاکید نمود.

شیشه فروش افزود: باتوجه به مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست کشور در نظارت و اجرای قانون هوای پاک، لازم است این سازمان نیز در این خصوص اقدام نمایند.