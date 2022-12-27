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کد مطلب 5666191
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۶ دی ۱۴۰۱، ۸:۵۹

آخرین وضعیت جوی:

تشدید فعالیت سامانه بارشی در بیشتر مناطق کشور

تشدید فعالیت سامانه بارشی در بیشتر مناطق کشور

به گزارش سازمان هواشناسی به دنبال تشدید سامانه بارشی، شاهد بارش برف و باران در بیشتر نقاط کشور خواهیم بود.

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    نظرات

    • محمدجوادزاهدی IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۶
      12 2
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      سلام جناب آقای صادق ضاییان کارشناس هواشناس هوا باران رحمت الهی آفتاب رحمت الهی ، هوا باران
    • FR ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۶
      0 0
      پاسخ
      درود
    • hidaralighavami IR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۶
      0 0
      پاسخ
      لطفا دقیق پیشبینی بشه
    • hidaralighavami IR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۶
      0 0
      پاسخ
      لطفا دقیق پیشبینی بشه
    • IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۶
      0 0
      پاسخ
      برف باران وهمه نعمتها درامریکاست وایران راشماخشگ کردین
    • ایران من IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۶
      0 0
      پاسخ
      استان بوشهر..تنگستان..شهر اهرم..بارانی است..

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