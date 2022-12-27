دریافت 14 MB کد مطلب 5666191 https://mehrnews.com/xZ9Wz ۶ دی ۱۴۰۱، ۸:۵۹ کد مطلب 5666191 فیلم جامعه فیلم جامعه ۶ دی ۱۴۰۱، ۸:۵۹ آخرین وضعیت جوی: تشدید فعالیت سامانه بارشی در بیشتر مناطق کشور به گزارش سازمان هواشناسی به دنبال تشدید سامانه بارشی، شاهد بارش برف و باران در بیشتر نقاط کشور خواهیم بود. کپی شد مطالب مرتبط هشدار درباره آلودگی هوای تهران طی ۲ روز آینده شهرهای شمالی کشور بارانی میشوند/ تداوم آلودگی در شهرهای صنعتی هوای ۵ کلانشهر کشور قابل قبول شد/ کیفیت هوای پایتخت ناسالم است مزایای راه اندازی خانههای محیط زیست ورود سامانه بارشی به کشور از نیمه دوم هفته وضعیت هوا و دمای تهران تا ۳ روز آینده بارش باران در اکثر استانهای کشور برچسبها سازمان هواشناسی پیش بینی وضعیت هوا آب و هوا بارش باران باران
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