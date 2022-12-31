به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی هنری رودکی، محمدهادی خاکی دبیر رویداد سرود «روایت سرباز» گفت: پس از بررسی ۵۵ اثر مرتبط با سردار دلها از ۳۴ گروه سرود سراسر کشور، گروه های برگزیده برای شرکت در مراسم پایانی انتخاب شدند.

وی افزود: این ۵۵ اثر دریافتی توسط هیأت انتخاب شامل حسن ریاحی، هادی آرزم و سید محمد میرزمانی از اساتید پیشکسوت موسیقی مورد ارزیابی قرار گرفتند که در نهایت ۷ اثر منتخب برای دریافت دومین جایزه هنری بنیاد رودکی به دبیرخانه رویداد معرفی شدند.

خاکی ادامه داد: این گروه ها یکشنبه ۱۱ دی ماه در رویداد سرود «روایت سرباز» در تالار وحدت آثار خود را اجرا می کنند.

دومین جایزه هنری بنیاد رودکی به مناسبت سومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی به موضوع سرود اختصاص یافته است.