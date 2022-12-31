سخت تر شدن تهیه سمعک و ویلچر با افزایش نرخ ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین رضایی افزود: سازمان بهزیستی برای جمعیت هدف تحت پوشش به ویژه برای معلولان برحسب قانون مکلف به تأمین و توزیع وسایل کمکی است. این امر به آن مفهوم است که برای آن دسته از معلولانی که فاقد توانایی مالی هستند، سازمان بهزیستی تلاش می‌کند وسایل کمکی معلولان را تهیه کند و به صورت رایگان در اختیار آنها قرار دهد و آن دسته از افراد دارای معلولیت که خود توانایی پرداخت بخشی از هزینه‌ها را دارند، مبلغی را به عنوان کمک هزینه وسایل توانبخشی در اختیار آنها قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: سازمان بهزیستی بر حسب اعتباراتی که تخصیص می‌دهد، تلاش می‌کند متناسب با نیاز جمعیت هدف خود بر اساس اطلاعات افراد و سامانه‌ای که در اختیار دارد – مبتنی بر نیاز معلولان - هر ساله برای تأمین اعتبارات مورد نیاز خود پیش‌بینی انجام دهد. مثلاً اواخر سال جاری برای سال آینده پیش‌بینی می‌کند.

سرپرست دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور، گفت: اعتبارات وسایل کمکی بالغ بر ۲۰۹ میلیارد تومان در ۲ مرحله به استان‌ها ابلاغ شده است البته سازمان بهزیستی به صورت متمرکز اقدام به خرید کالا نمی‌کند بلکه آن را متناسب با تعداد جمعیت هدف و نیازهای ویژه‌ای که هر استان دارد، شناسایی و مشخص می‌شود و متناسب با فراوانی نیازها، توزیع اعتباری استانی را انجام و تخصیص می‌دهد و استان‌ها کالاهای مورد نیاز خود را تهیه می‌کنند.

رضایی درباره اقلام قابل توجهی از کالاهای مورد نیاز معلولان افزود: بسیاری از وسایل از جمله عصا، ویلچر، واکر، تخت و تشک توسط شرکت‌های فراوانی در داخل کشور تولید می‌شود. اگرچه برخی از معلولان شاید نسبت به کیفیت این کالاها ابراز نارضایتی داشته باشند، اما به دلیل دستوراتی که در قانون آمده و تاکید بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی در صورتی که کالای خارجی، مشابه داخلی داشته باشد، مکلف هستیم کالاهای تولید داخل تهیه کنیم.

وی، تاکید کرد: برای تهیه ویلچر، عصا و واکر مشکل عمده‌ای نداریم و برای رفع نواقص و بالا رفتن کیفیت کالاها با شرکت‌های دانش‌بنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال مذاکره هستیم تا در مورد کالاهای مورد نیاز معلولان تولید داخلی اگر مشکلی وجود دارد، برطرف شود.

سرپرست دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور درباره برخی کالاهای مورد نیاز جمعیت هدف که تولید داخلی ندارند، گفت: در این صورت کالا وارد می‌شود که در این مورد نیز مشکلاتی وجود دارد؛ از آنجا که امسال دچار مشکلاتی در زمینه تخصیص ارز بودیم و از سوی دیگر بالا رفتن قیمت دلار و قیمت کالاهای وارداتی باعث شد که در ابتدای سال به‌ویژه برای تهیه سمعک و ویلچر برقی وارد شده از کشورهای دیگر دچار مشکل شویم.

رضایی، افزود: تلاش کردیم بخشی از مشکلات مربوط به کالاهای وارداتی مورد نیاز معلولان با هماهنگی اداره تهیه ملزومات پزشکی وزارت بهداشت و هیأت امنای صرفه جویی ارزی را برطرف کنیم؛ هرچند شاید رفع مشکلات به صورت صد در صدی امکان‌پذیر نشد اما با ورود به موقع برای آن دسته معلولان که در عسر و حرج بودند، مشکل آنها برطرف شد و همه اعتباراتی که برای بهزیستی در نظر گرفته بودند، تخصیص داده شد و به استان‌ها ابلاغ کردیم تا وسایل کمک توانبخشی در استان‌ها یا خریداری شده یا در حال خریداری است.

وی، تصریح کرد: لازمه خرید کالاهای وارداتی، بارگذاری در سامانه ثبت کالا است و شرکت‌های وارد کننده یا تولید کننده در سامانه اعلام قیمت می‌کنند و مناسب‌ترین و ارزان‌ترین وسیله تهیه می‌شود. تلاش سازمان بهزیستی کشور در راستای تأمین وسایل مورد نیاز معلولان با پیگیری و حداکثر توان برای رفع و رجوع مشکلات بوده است؛ اگرچه برخی مشکلات در این زمینه وجود دارد اما در اسرع وقت پیگیر هستیم تا چنانچه مددجویی به خاطر نداشتن وسایل کمکی خانه نشین شود، ورود پیدا کنیم و اجازه ندهیم به خاطر نداشتن وسایل دچار این مشکلات شود.

افراد ضایعه نخاعی کاملاً تحت پوشش بهزیستی قرار دارند

سرپرست دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه افراد ضایعه نخاعی کاملاً تحت پوشش بهزیستی قرار دارند، افزود: این افراد ماهانه کمک هزینه وسایل کمک توانبخشی و وسایل بهداشتی دریافت می‌کنند و افراد ضایعه نخاعی که قادر نیستند از ویلچر مکانیکی استفاده کنند بر اساس ارزیابی کارشناسان و کمیته مربوطه در استان به آنها ویلچر برقی داده می‌شود.

رضایی خاطرنشان کرد: ویلچر برقی ۱۰ برابر ویلچر مکانیکی قیمت دارد و برای تأمین یک ویلچر برقی برای یک نفر باید معادل ۱۰ نفر مددجویان دیگر هزینه پرداخت کنیم؛ بنابراین کارشناسان کمیته تعیین نیاز معلولان درصدد هستند آن دسته از معلولانی که امکان بهره گیری از اندام فوقانی از جمله دستان خود را دارند از ویلچر مکانیکی استفاده کنند زیرا به نفع آنهاست که برای تقویت عضلات از ویلچر مکانیکی استفاده کنند اما آن دسته از معلولانی که واقعاً قادر به حرکت اندام فوقانی نیستند به ویژه برای دانشجویان و شاغلان، حداکثر تلاش خود را برای تأمین ویلچر برقی به کار می‌گیریم.

بالارفتن غیرمنتظره پوشینه بزرگسالان برای افراد ضایعه نخاعی

سرپرست دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور گفت: حدود ۱۱۲ هزار نفر از معلولان ضایعه نخاعی نیازمند پوشک و پوشینه بزرگسال هستند که در مورد پوشینه بزرگسال با بالا رفتن قیمت غیرمنتظره کالا مواجه بودیم. اکنون قیمت پوشینه بزرگسال ۲۹۰ هزار تومان است و ما زمانی که اعتبارات را در نظر گرفتیم یک مددجو می‌توانست با تأمین ۴۰۰ هزار تومان کمک هزینه پوشینه، نیاز یک ماه خود را تأمین کند.

رضایی افزود: تلاش کردیم در گام نخست، جمعیت هدف در پوشینه را از حدود ۴۶ هزار نفر به ۸۶ هزار نفر افزایش دادیم و دهک‌های پایین جمعیت را تحت پوشش قرار دادیم؛ یعنی اگر در گذشته دهک یک تا چهار را تحت پوشش داشتیم، تلاش کردیم تا دهک هفت را تحت پوشش قرار دهیم؛ اگرچه معتقدیم با بالا رفتن قیمت و هزینه‌ها این مقدار حداقل ۴۰۰ هزار تومان کفایت لازم را برای تأمین وسایل کمکی را ندارد.

وی یادآور شد: تعداد افراد گیرنده خدمت کمک هزینه پوشینه نسبت به سال گذشته ۲ برابر شده است. پوشش ما در زمینه تأمین لوازم بهداشتی کامل نیست. سال گذشته تا دهک چهار تحت پوشش بوده و اکنون تا دهک هفت تحت پوشش قرار گرفتند.

به گفته وی، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از معلولان کشور تحت پوشش بهزیستی قرار دارند که ۱۷۰ هزار نفر از این افراد، دارای معلولیت شدید و خیلی شدید و به نحوی نیازمند وسایل کمک توانبخشی هستند.