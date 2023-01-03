به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مهدویان فر صبح سه شنبه در جلسه کارگروه فرهنگی، اجتماعی، سلامت، زنان و خانواده استانداری، اظهار داشت: با امضای ۲ تفاهم نامه شناسایی، ساماندهی و هدایت افراد بی هویت و بازمانده از تحصیل در اصفهان اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس این تفاهم نامه مقرر شد با مشارکت نهادهای بسیج، استانداری و ثبت احوال شناسایی افراد فاقد شناسنامه در پراکندگی حاشیه شهر، روستاها و بخش‌ها تسهیل و افراد بالای ۱۸ سال که پدر آنها دارای شناسنامه ایرانی است به فرایند کسب مدرک هویتی هدایت شوند.

مدیرکل امور فرهنگی اجتماعی استانداری اصفهان افزود: سرعت بخشیدن به هویت بخشی افراد زیر ۱۸ سال فاقد شناسنامه بدسرپرست و یا سرپرست از دست داده ایرانی که پدران آنها دارای شناسنامه و هویت ایرانی بوده‌اند نیز از دیگر اهداف این تفاهم نامه است.

وی گفت: همچنین در قالب یک تفاهم نامه دیگر افراد بازمانده از تحصیل در سطح استان با مشارکت نهادهای بسیج، استانداری و آموزش و پرورش به منظور جذب و آموزش شناسایی می‌شوند.

مهدویان فر تصریح کرد: این طرح در استان آغاز شده و امیدواریم به عنوان الگو در سطح کشور نیز عملیاتی شود.

آمارهای موجود دقیق نیست

وی ادامه داد: آمارهای موجود در این زمینه دقیق و کافی نیست و باید در انتظار اجرای سرشماری در سال آینده باشیم، اگرچه برآوردها نیز برای برنامه ریزی و اقدام کمک کننده خواهد بود.

مدیرکل امور فرهنگی اجتماعی استانداری اصفهان ابراز داشت: نکته مهم در این رابطه این است که بتوانیم افراد بی هویت و بازمانده از تحصیل را شناسایی و ترغیب همچنین در فرآیندهای حقوقی و مالی آنها را هدایت و پشتیبانی کنیم تا از آمار این حوزه‌ها کاسته شود.

وی گفت: حساس سازی نهادهای فرهنگی و اجتماعی در رفع موانع این تفاهم نامه‌ها ضروری است.

محرومیت‌ها به تدریج فرد را از جامعه کینه دار می‌کند

مهدویان فر با بیان اینکه محرومیت‌ها به تدریج فرد را از جامعه کینه دار می‌کند و بِزِه را افزایش می‌دهد، افزود: سَرریز این مسائل در لایه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و امنیتی خود را نشان می‌دهد از این رو باید با برنامه ریزی و اقدام از رُخداد آسیب‌های ثانویه پیشگیری کرد.

وی به ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و خیران در تحقق اهداف این دو تفاهم نامه اشاره و بیان کرد: با فرمانداری‌ها در شهرستان‌های ۲۸ گانه استان نیز در این رابطه مکاتبه شده است.

گفتنی است؛ شناسایی افراد فاقد شناسنامه و صدور مدارک هویتی برای آنها همچنین شناسایی و جذب افراد بازمانده از تحصیل عنوان ۲ تفاهم نامه‌ای بود که به‌طور جداگانه در این جلسه بین نهادهای استانداری، سپاه صاحب زمان (عج)، آموزش و پرورش و ثبت احوال استان اصفهان منعقد و اجرای آن آغاز شد.