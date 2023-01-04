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۱۴ دی ۱۴۰۱، ۷:۱۷

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران؛

پیک جدید کرونا شدیدتر خواهد شد/ ضرورت آگاهی مردم

پیک جدید کرونا شدیدتر خواهد شد/ ضرورت آگاهی مردم

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، نسبت به افزایش موارد ابتلا به زیرسویه های جدید اومیکرون در کشور هشدار داد.

ایرج خسرونیا، در گفتگو با خبرنگار مهر، به علائم زیرسویه های جدید اشاره کرد و گفت: ممکن است شروع بیماری با گلودرد باشد، اما در روزهای بعد با اسهال و استفراغ همراه می‌شود.

وی با عنوان این مطلب که برخی افراد ممکن است مثل سویه های قبلی بدون علامت باشند، افزود: برخی افراد هم با علائم ضعیف مبتلا می‌شوند که ممکن است در بیمارستان و بخش‌های ICU بستری شوند.

خسرونیا با ابراز نگرانی از وضعیت بیماری در پیک جدید، گفت: در روزهای آینده با افزایش موارد ابتلاء مواجه خواهیم شد و پیش بینی کرد بیماری در بین برخی افراد همچون سالمندان و کسانی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند، شدیدتر شود.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، با عنوان این مطلب که ترس مردم از کرونا ریخته و دیگر مثل گذشته نیستند، ادامه داد: مردم دیگر ماسک نمی‌زنند، به مهمانی و مسافرت می‌روند و پروتکل‌ها را فراموش کرده اند. همین امر، می‌تواند به تشدید بیماری در پیک جدید منجر شود.

وی از رسانه‌ها خواست قبل از اینکه دیر شود، نسبت به آگاه سازی مردم و اطلاع رسانی از وضعیت بیماری، مانع از شدت گرفتن بیماری شوند.

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کد مطلب 5672638
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • ک ق IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
      2 1
      پاسخ
      چرا واکسن وارد نمی کنید وفقط هشدار میدید
    • IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      "برخی افراد هم با علائم ضعیف مبتلا می‌شوند که ممکن است در بیمارستان و بخش‌های ICU بستری شوند" ؟؟؟؟؟؟
    • IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      کاش ماسک را اجبار می کردند هم به خاطر کرونا هم به خاطر آلودگی هوا

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