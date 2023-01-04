پیک جدید کرونا شدیدتر خواهد شد/ ضرورت آگاهی مردم

ایرج خسرونیا، در گفتگو با خبرنگار مهر، به علائم زیرسویه های جدید اشاره کرد و گفت: ممکن است شروع بیماری با گلودرد باشد، اما در روزهای بعد با اسهال و استفراغ همراه میشود.
وی با عنوان این مطلب که برخی افراد ممکن است مثل سویه های قبلی بدون علامت باشند، افزود: برخی افراد هم با علائم ضعیف مبتلا میشوند که ممکن است در بیمارستان و بخشهای ICU بستری شوند.
خسرونیا با ابراز نگرانی از وضعیت بیماری در پیک جدید، گفت: در روزهای آینده با افزایش موارد ابتلاء مواجه خواهیم شد و پیش بینی کرد بیماری در بین برخی افراد همچون سالمندان و کسانی که بیماریهای زمینهای دارند، شدیدتر شود.
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، با عنوان این مطلب که ترس مردم از کرونا ریخته و دیگر مثل گذشته نیستند، ادامه داد: مردم دیگر ماسک نمیزنند، به مهمانی و مسافرت میروند و پروتکلها را فراموش کرده اند. همین امر، میتواند به تشدید بیماری در پیک جدید منجر شود.
وی از رسانهها خواست قبل از اینکه دیر شود، نسبت به آگاه سازی مردم و اطلاع رسانی از وضعیت بیماری، مانع از شدت گرفتن بیماری شوند.
خبرگزاری مهر را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید
نظر شما