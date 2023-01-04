استقلال از نبود چند بازیکن ضربه خورد/ باشگاه سرمربی را مدیریت کند

علیرضا اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص وضعیت این روزهای استقلال گفت: آبی‌ها مقابل مس رفسنجان خوب نبودند. این تیم توانایی باخت برابر مس را هم داشت و اگر بازیکنان حریف تجربه بیشتری داشتند می‌توانستند استقلال را شکست دهند. با این شرایط ساپینتو باید تلاش کند تا در آینده نتایج بهتری کسب کرده و بالای جدول را از دست ندهد.

وی در مورد دیدار روز پنجشنبه آبی پوشان برابر تراکتور گفت: تراکتور با تغییراتی که در سطح کادر فنی داشته از سه بازی، ۴ امتیاز کسب کرده است. آنها در هفته گذشته برابر نساجی شکست خوردند و حالا به دنبال این هستند تا بتوانند در تبریز مقابل استقلال نتیجه مورد دلخواه را به دست بیاورند.

اکبرپور تاکید کرد: استقلال می‌داند که باید برای ماندن در بالای جدول، تراکتور را شکست دهد. سه محروم آبی پوشان به این دیدار خواهند رسید و کادر فنی از این بابت خیالش راحت است. استقلال باید به گونه‌ای برنامه ریزی کند که در دو دیداری که در یک هفته با تراکتور برگزار می‌کند به دو پیروزی مهم دست پیدا کند. خصوصاً در جام حذفی که می‌تواند استقلال را یکح پله به قهرمانی نزدیک کند.

وی در مورد رفتارهای غیرحرفه ای ساپینتو هم گفت: ساپینتو باید توسط باشگاه مدیریت شود. به طور جدی با او صحبت کنند و به او تفهیم کنند که اینجا استقلال است و هم امتیازی که به دلیل رفتار غیرحرفه ای اش از دست بدهد باعث می‌شود استقلال یک گام از قهرمانی دور شود و باید تمرکزش بر روی بازی باشد. از حاشیه‌ها دوری کند و خود را درگیر اتفاقاتی نکند که باعث شود تیم ضربه بخورد.

کارشناس فوتبال در مورد شروع نقل و انتقالات و حساسیت آن برای استقلال گفت: استقلال در نیم فصل اول از نبود چند بازیکن تأثیر گذار ضربه خورده است. این تیم به یک هافبک بازی سازی مثل مجتبی جباری و یا علی کریمی نیاز دارد. بازیکنی که بتواند در ثانیه‌ها نتیجه را تغییر دهد و تأثیر گذار باشد. کادر فنی استقلال به همراه مسئولان باشگاه باید بهترین انتخاب را داشته باشند. از هیاهوی نقل و انتقالات دوری کنند و بازیکنانی را جذب کنند که مورد نیاز تیم باشد نه اینکه بازیکنی به خدمت گرفته شود اما در طول فصل یک بار هم به میدان نرود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نیم فصل دوم برای استقلال حساس‌تر خواهد شد. آنها باید دیدارهای خود را با موفقیت به پایان برسانند اگر چه همه تیم‌ها به دنبال کسب امتیاز هستند و تقریباً تدافعی بازی می‌کنند اما استقلال اگر می‌خواهد قهرمان شود باید حریفان خود را چه در تهران و چه در خارج از خانه شکست دهد.