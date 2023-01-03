به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین مصطفی پور شامگاه سه شنبه در مراسم گرامیداشت سومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مسجد جامع رستم آباد، اظهار کرد: حاج قاسم محور مقاومت را احیا، پویا و زنده است.

وی با بیان اینکه محور مقاومت با فرماندهی حاج قاسم، دشمن را در منطقه زمین گیر کرد، افزود: آرامش کشورهای منطقه مرهون تلاش‌های سردار سلیمانی، مدافعان حرم و محور مقاومت است.

این فرمانده دوران دفاع مقدس با اشاره به برکات و خدمات ارزشمند حاج قاسم سلیمانی و محور مقاومت در منطقه، اضافه کرد: سردار سلیمانی به همراه جبهه مقاومت امنیت منطقه را تثبیت کرد.

سردار مصطفی پور، خداباوری و خدامحوری را از ویژگی‌های مهم حاج قاسم برشمرد و بیان کرد: سردار سلیمانی در همه کارها رضایت خداوند و مردم را در اولویت قرار می‌داد.

وی با اشاره به کینه‌ها و توطئه‌های دشمن علیه اسلامی و انقلاب، افزود: دشمن از صدر اسلام تاکنون علیه دین اسلام به ستیزه و جنگ برخاسته است.