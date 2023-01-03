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۱۴ دی ۱۴۰۱، ۰:۰۷

همرزم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی:

سردار سلیمانی به همراه جبهه مقاومت امنیت منطقه را تثبیت کرد

سردار سلیمانی به همراه جبهه مقاومت امنیت منطقه را تثبیت کرد

رستم آباد- همرزم شهید سلیمانی با اشاره به برکات و خدمات ارزشمند حاج قاسم و محور مقاومت در منطقه، گفت: سردار سلیمانی به همراه جبهه مقاومت امنیت منطقه را تثبیت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین مصطفی پور شامگاه سه شنبه در مراسم گرامیداشت سومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مسجد جامع رستم آباد، اظهار کرد: حاج قاسم محور مقاومت را احیا، پویا و زنده است.

وی با بیان اینکه محور مقاومت با فرماندهی حاج قاسم، دشمن را در منطقه زمین گیر کرد، افزود: آرامش کشورهای منطقه مرهون تلاش‌های سردار سلیمانی، مدافعان حرم و محور مقاومت است.

این فرمانده دوران دفاع مقدس با اشاره به برکات و خدمات ارزشمند حاج قاسم سلیمانی و محور مقاومت در منطقه، اضافه کرد: سردار سلیمانی به همراه جبهه مقاومت امنیت منطقه را تثبیت کرد.

سردار مصطفی پور، خداباوری و خدامحوری را از ویژگی‌های مهم حاج قاسم برشمرد و بیان کرد: سردار سلیمانی در همه کارها رضایت خداوند و مردم را در اولویت قرار می‌داد.

وی با اشاره به کینه‌ها و توطئه‌های دشمن علیه اسلامی و انقلاب، افزود: دشمن از صدر اسلام تاکنون علیه دین اسلام به ستیزه و جنگ برخاسته است.

کد مطلب 5673018

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