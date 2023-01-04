منشا بوی بد چرمشهر اصفهان/ شهرک صنعتی همچنان تصفیه فاضلاب ندارد

احمدرضا لاهیجان زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجموعه‌ای از واحدهای تبدیل ضایعات احشام در شهرک صنعتی چرمشهر اصفهان شکل گرفته که تا چند سال پیش مدیریت منسجم نداشت و هر واحد صنعتی مستقل کار خودش را می‌کرد و این مسئله سبب شده تا شهرکی آنجا شکل بگیرد که بسیار آلوده کننده محیط است بوی متعفنی منطقه را فرامی گیرد.

وی ادامه داد: سال‌های قبل که در دوره‌ای مدیریت محیط‌زیست اصفهان را برعهده داشتم (۱۳۸۵- ۱۳۹۱) در مقطعی حتی یکجا حکم تعطیلی همه این واحدها را اخذ کرده و همه را تعطیل کردیم که باعث شد هیئت امنا تشکیل دهند و سر و سامانی به شهرک داده شد و تمام پسماندها و ضایعات شهرک جمع شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه درخصوص این شهرک طی چند سال اخیر نیز پیگیری‌های بیشتری شد و محیط آن کمی پاکسازی شد، اضافه کرد: طبق بازدیدی که به تازگی از شهرک صنعتی چرمشهر داشتم، قرار است تصفیه خانه فاضلاب مرکزی در این شهرک احداث شود و قرار دیگری که جزو تعهداتشان هم بوده این است که مشخص شود هر یک از واحدهای صنعتی این شهرک سیستم پیش تصفیه داشته باشند و پس از آن‌ها تصفیه خانه مرکزی باشد و پیش تصفیه را هر واحد صنعتی خود انجام دهد و بعد به تصفیه خانه مرکزی منتقل کند.

لاهیجان زاده با اشاره به اینکه محیط زیست اصفهان به تازگی درخصوص تخلفات شهرک صنعتی چرمشهر در مراجع قضائی شکایت کرد و برای تعدادی در این مجموعه حکم‌جلب صادر شد، اظهار داشت: احداث تصفیه خانه فاضلاب در این شهرک صنعتی ضروری است و پیگیری‌های قضائی و قاطعیت مقام قضائی سبب شده که مدیران شهرک صنعتی چرمشهر برای کاهش آلایندگی پای کار بیایند.

وی با بیان اینکه شهرک چرمشهر در لیست عوارض آلایندگی قرار دارد، درخصوص انتشار بوی بد از این شهرک که حتی مناطق شمالی شهر اصفهان را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد به مهر گفت: واحدهای صنعتی این شهرک تا چند سال قبل پسماندها و ضایعات را در محیط رها می‌کردند اما اکنون همان ضایعات برای بازیافت به مراکز دیگری منتقل می‌شود زیرا هر کدام ارزش اقتصادی پیدا کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که شهرک صنعتی چرمشهر برای رفع بو و کاهش آلایندگی نیاز به راه‌اندازی زباله سوز و تصفیه خانه مرکزی دارد زیرا اگر چه بوی نامطبوع این شهرک به شدت سالهای قبل نیست اما همچنان بوی تعفن در محیط وجود دارد و لازم است که این شهرک چرخه کاهش آلایندگی را کامل کند.‌

لاهیجان زاده ادامه داد: حتی از یک شرکت دانش بنیان دعوت کردیم که به روش پیرولیز بتوان ضایعات این واحدها را تبدیل به سوخت و دوده کربن کند که ارزش اقتصادی دارد؛ قرار شد این شرکت دانش بنیان به صورت آزمایشی این مواد را آنجا تست کنند و اگر جواب داد می‌شود آنجا سیستم پیرولیز نصب کرد و ضایعات پروتئینی را که بوی بد ناشی از آنهاست به دوده صنعتی تبدیل کند که هم ثروتی را می‌تواند به وجود آورد و هم بخشی از معضل محیط زیست را هم بر طرف کند. این طرح در مرحله آزمایشی است.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از ۳۰ واحد نیمه صنعتی تبدیل ضایعات احشام به مواد مصرفی شامل دباغی، پودر استخوان، روده و پوست پاک کنی و تبدیل چربی قابل مصرف در کارخانجات صابون سازی در مجموعه چرمشهر اصفهان واقع در ۱۵ کیلومتری شمال شرق شاهین شهر فعالیت می‌کنند.

پساب و ضایعات جامد حاصل از واحدهای صنعتی چرمشهر طی بیش از یک دهه گذشته علاوه بر اینکه موجب رشد و پرورش حشرات، جوندگان و سگ‌های ولگرد شده، آلودگی هوا، خاک و آب‌های زیرزمینی منطقه را نیز در پی داشته است.

کارشناس بهداشت و محیط‌زیست استان درخصوص آثار مخرب و دراز مدت زیست محیطی شهرک چرمشهر اصفهان طی سالیان گذشته و از دهه ۸۰ بارها هشدار داده‌اند.