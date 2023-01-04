شهید سلیمانی جان فدای انسانیت بود/ بشریت مدیون حاج قاسم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور، گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی جان فدای انسانیت بود. او فقط جان فدای شیعیان و مسلمانان نبود، بلکه جان عزیزش را فدای صلح و آرامش انسانیت کرد. بشریت مدیون اوست و جهان عاری از داعش دستاورد بزرگ او برای ما است.

وی تاکید کرد: حاج قاسم سلیمانی سرباز رشیدی بود که به مأموریت خود در تشکیل محور مقاومت به خوبی عمل کرد و خار چشم آمریکا و رژیم صهیونیستی شد. امروز به جرأت می‌توان گفت هیچ طرحی نیست که توسط آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی طراحی شده باشد، مگر اینکه با شکست مواجه شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حاج قاسم اینگونه درخشید، چرا که خودش عمل کرد و به ما نیز آموخت که باید به این بلوغ برسیم که نباید دیده شویم، آن کسی که باید ببیند می‌بیند. این اخلاص در کنار جهاد و دوندگی شبانه روزی، ناممکن را برای شهید سلیمانی ممکن می‌ساخت و امروز بیش از هر چیز به چنین مجاهدان مخلصی نیاز داریم تا در سایر سنگرها و جبهه‌ها شب از روز نشناسند و خالصانه با خدا معامله کنند.

نیکزاد بیان کرد: اگر دیروز آزادسازی سوریه، شکست دادن صهیونیست‌ها در جنگ‌های ۲۲ روزه و ۳۳ روزه و گوشمالی دادن متجاوزان به یمن ناممکن جلوه می‌داد، اما با جهاد خالصانه ممکن شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز نیز مشکلات اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور حل شدنی است، به شرط اینکه کارگزاران نظام مقدس اسلامی در عرصه‌های مختلف همچون حاج قاسم عزیز عمل کنند و چون حاج قاسم سلیمانی باشند.