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۱۴ دی ۱۴۰۱، ۱۸:۲۰

رئیس مرکز خدمات کشاورزی توکهور و هشتبندی عنوان کرد؛

آغاز برداشت پیاز خارج از فصل از زمین‌های کشاورزی میناب

آغاز برداشت پیاز خارج از فصل از زمین‌های کشاورزی میناب

میناب - رئیس مرکز خدمات کشاورزی توکهور و هشتبندی از آغاز برداشت پیاز خارج از فصل از زمین‌های کشاورزی در این بخش خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جعفری با اشاره به اینکه تا پایان فصل بیش از ۱۲۰ هزار تن پیاز برداشت و روانه بازار شود، افزود: برداشت محصول پیاز در این منطقه از ابتدای دی ماه آغاز و تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده ادامه دارد.

وی بیان کرد: دهستان چراغ آباد و روستاهای توکهور، انجیرک، چاه حیدر و چاه غربال از مهم‌ترین مناطق کشت پیاز در این منطقه است.

جعفری با اشاره به اینکه محصول برداشتی علاوه بر توزیع در بازار استان به استان‌های فارس، اصفهان، تهران، مشهد و آذربایجان شرقی و غربی ارسال می‌شود.

منطقه توکهور وهشتبندی با تولید سالانه ۳۷۰ هزار تن انواع محصولات سبزی و صیفی قطب کشاورزی خارج از فصل هرمزگان است.

کد مطلب 5673813

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    نظرات

    • سیمابه‌ IR ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
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      ماشالله‌

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