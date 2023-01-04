به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جعفری با اشاره به اینکه تا پایان فصل بیش از ۱۲۰ هزار تن پیاز برداشت و روانه بازار شود، افزود: برداشت محصول پیاز در این منطقه از ابتدای دی ماه آغاز و تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده ادامه دارد.

وی بیان کرد: دهستان چراغ آباد و روستاهای توکهور، انجیرک، چاه حیدر و چاه غربال از مهم‌ترین مناطق کشت پیاز در این منطقه است.

جعفری با اشاره به اینکه محصول برداشتی علاوه بر توزیع در بازار استان به استان‌های فارس، اصفهان، تهران، مشهد و آذربایجان شرقی و غربی ارسال می‌شود.

منطقه توکهور وهشتبندی با تولید سالانه ۳۷۰ هزار تن انواع محصولات سبزی و صیفی قطب کشاورزی خارج از فصل هرمزگان است.