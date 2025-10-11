به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جعفری اظهار کرد: پیش ببینی میشود امسال بیش از ۲۵ هزار تن لیمو شیرین از باغهای این منطقه برداشت شودکه ۱۰ درصد کمتر از مدت مشابه پارسال است.
وی علت کاهش را فرسودگی باغها عنوان کردو کفت: برداشت لیمو شیرین تا اوایل آبان ادامه دارد.
جعفری افزود: محصول برداشتی به استانهای فارس، اصفهان، مرکزی و تهران ارسال میشود.
رئیس مرکزجهاد کشاورزی منطقه توکهور و هشتبندی گفت: دهستان چراغ آباد، روستاهای هامین، توکهور و چاه غربال بیشترین سطح زیر کشت لیمو شیرین را در این منطقه به خود اختصاص دادهاند.
منطقه توکهور وهشتبندی بیش از شش هزار هکتار باغ مرکبات دارد که عمده آنها لیمو ترش، پرتقال، لیموشیرین و نارنگی است.
