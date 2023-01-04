تربیت دینی مهم ترین راهکار هویت بخشی در بین نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم جعفرزاده شامگاه چهارشنبه در نشست هم اندیشی مسابقه بزرگ خطبه فدکیه با محوریت «تربیت فاطمی، نسل سلیمانی» در سخنانی اظهار کرد: مهم‌ترین تلاش جریان تمدن غرب در مقابل تمدن بزرگ انقلاب اسلامی ایران، تولید معنا بر علیه انقلاب است که خنثی سازی این توطئه تلاش و همت مضاعف مسئولین فرهنگی را می‌طلبد.

وی ایجاد فضا برای روشنگری و بسترسازی در مراکز آموزشی برای تبیین اهداف دشمن ضرورت مهم فرهنگی برشمرد و افزود: در اتفاقات اخیر که یک نبرد تمدنی بود دشمن با تمام توان و حتی هزینه‌های بالا در راه اندازی توئیت‌های میلیونی بر علیه کشور ایران، مستقیم وارد میدان شد و برخی از سلبریتی‌ها را نیز با خود همراه کرد چون هدفش عوام فریبی و نیز ایجاد وحشت و رعب در بین تحلیل گران جامعه بود.

پیشرفت ایران اسلامی عامل هراس دولت‌های غربی است

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل به افول تمدن غرب در عصر کنونی اشاره کرد و گفت: دشمنی غرب با انقلاب اسلامی ناشی از فروپاشی و سقوط تمدن غرب است و در این میان قدرت و پیشرفت چشمگیر ایران اسلامی خطر بزرگی برای آنان محسوب می‌شود لذا همواره در صدد ضربه زدن به این نظام اسلامی هستند.

حجت الاسلام جعفرزاده تلاش دشمن برای انحراف افکار نسل جوان را حربه‌ای برای ایجاد شکاف هویتی عنوان کرد و گفت: در اتفاقات اخیر تهاجم فرهنگی و تولید معنای وارونه از حقایق توسط دشمن، بالاترین شکاف هویتی برای نسل جوان و دانش آموزان بود که با تبیین، روشنگری، قدرت و صبوری نسل انقلابی خنثی شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل بر توجه مسئولین فرهنگی به مسائل تربیتی دانش آموزان تاکید کرد و گفت: تربیت دینی مهم‌ترین برنامه هویتی است که باید با همکاری مربیان طرح امین در مدارس و مسئولین آموزشی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته و نسل جوان را از لحاظ فکری و اعتقادی غنا بخشند.