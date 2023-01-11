قهرمانان جنگ را ماورایی تصویر نکنیم/چالش«غریب» در روایت «بروجردی»

محسن مؤمنی شریف رئیس پیشین حوزه هنری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساخت فیلم سینمایی «غریب» که روایتگر بخش‌هایی از زندگی شهید بروجردی است، گفت: به جای پرداختن به اسطوره سازی، اسوه سازی مهم است. اسوه‌ها کسانی هستند که قدرت‌های ماورایی ندارند و از جنس مردم هستند اما دارای فضایلی هستند که این فضائل برای همه خوشایند است و بسیاری آرزو دارند در آن شکل و شمایل باشند و دیده شوند.

وی ادامه داد: قهرمانان دفاع مقدس کشور از این نظر هم متفاوتند و تنها دارای بُعد نظامی، قدرت جنگندگی و مقاومت نیستند بلکه به لحاظ پهلوانی هم انسان‌های برجسته‌ای به حساب می‌آیند و ارزش معرفی شدن را دارند. از این دست قهرمانان اسوه‌ساز نیز در این هشت سال جنگ تحمیلی کم نداشتیم. یکی از آنها شهید محمد بروجردی است.

مؤمنی شریف همچنین گفت: بسیاری از ملت‌ها ممکن است این چنین برای کشورشان قهرمان‌سازی کنند اما جای خرسندی دارد که در کشور ما، قهرمانان واقعی بسیاری وجود دارد که نیاز نیست برای نشان دادن بزرگی‌شان به آنها شاخ و برگ اضافه داد. بلکه با زبان هنر می‌توان این قهرمانان واقعی و بزرگ کشور را همانطور که هستند، به مردم ایران و حتی جهان معرفی کنیم.

نویسنده کتاب «زمانی برای بزرگ شدن» و «در کمین گل سرخ»، شهید محمد بروجردی را جزو قهرمانان اسوه ساز توصیف و بیان کرد: ویژگی مهم شهید بروجردی در کنار سجایای اخلاقی بالا که از او به عنوان مسیح کردستان یاد می‌شود، فرمانده پروری‌اش است و نباید به سادگی از روی چنین ویژگی مهمی عبور کرد. بسیاری از سردارانی که طی سال‌ها در دفاع مقدس و بعد از آن درخشیدند و برخی به توفیق شهادت نائل شدند و امروز برای ما شخصیت‌های رویایی هستند مانند شهید محمد ابراهیم همت، شهید احمد متوسلیان، شهید ناصر کاظمی، شهید حسین خرازی و… کسانی بودند که در کردستان توسط شهید بروجردی کشف و معرفی شدند. یکی از آن فرماندهان برجسته نیز شهید محمود کاوه است که خود او از هر لحاظ یک قهرمان است.

او بهره‌مندی سازندگان فیلم «غریب» از اسناد مختلف و کتاب‌های منتشر شده درباره شهید بروجردی را اتفاقی خوب توصیف و مطرح کرد: خوشبختانه کتاب‌هایی که در سال‌های اخیر درباره قهرمانان کشور به ویژه قهرمانان جنگ نوشته شده کتاب‌های هنرمندانه‌ای هستند که با تحقیق و پژوهش دقیق به نگارش درآمده‌اند. از این رو چنین کتاب‌هایی می‌توانند برای کسانی که در حوزه سینما و فیلمسازی فعالیت و هنرنمایی می‌کنند کمک مؤثری باشد. جای خوشحالی است که کتاب‌های خوبی درباره شهید بروجردی منتشر شده‌اند که منبع بسیار خوبی برای ساخت فیلم و حتی سریال از روی زندگی او هستند.

مومنی‌شریف در پایان گفت: آرزو می‌کنم فیلم «غریب» هم از نظر سینمایی اثری درخور باشد و امیدوارم این فیلم منش واقعی شهید محمد بروجردی را به تصویر بکشد.

«غریب» به کارگردانی محمد حسین لطیفی، محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که احوالات باطنی، سبک زندگی و شیوه فرماندهی شهید محمد بروجردی با نگاهی به دوره‌ای کوتاه از زندگی و تلاش این فرمانده برای ایجاد اتحاد در غرب کشور را به تصویر می‌کشد. این فیلم برای چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود.