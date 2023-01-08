بازداشت فرمانده عرین الاسود در کرانه باختری فلسطین تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، گروه عرین الاسود بازداشت فرمانده خود را تکذیب کرد. در همین ارتباط نیز گروه مقاومت عرین الاسود شامگاه روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که بازداشت «ابو فلسطین» فرمانده این گروه صحت ندارد.

در این بیانیه آمده است که اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر بازداشت ابو فلسطین به دست سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان کاملاً بی‌پایه و اساس است.

گروه عرین الاسود همچنین بر ین موضوع تاکید کرد که هویت حقیقی ابو فلسطین فاش نشده است.

گفتنی است که برخی رسانه‌ها روز یکشنبه مدعی شده بودند که سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان؛ فردی بنام ابو فلسطین از فرماندهان گروه مقاومت عرین الاسود را بازداشت کرده‌اند.

ابو فلسطین اخیراً در برنامه «ما خفی اعظم» از شبکه الجزیره به ارائه توضیحاتی در مورد گروه عرین الاسود و مراحل پیشرفت آن پرداخته بود.

پیش از این، روزنامه یسرائیل هیوم در گزارشی سه چالش اصلی پیش روی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۳ را برشمرده بود. در این گزارش با استناد به ارزیابی سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی برای سال آینده میلادی، گروه‌های مقاوت فلسطینی از جمله گروه عرین الاسود به عنوان یکی از چالش‌های پیش روی رژیم صهیونیستی توصیف شده بود. تهیه کنندگان این گزارش اطلاعاتی به ناکامی رژیم صهیونیستی در جدا سازی غزه از کرانه باختری اشاره کرده بودند. همچنین در ادامه این گزارش به ورود فلسطینی‌ها به عرصه پسا ابومازن اشاره شده و آمده بود: در شرایط فعلی حماس به بازیگر اصلی تبدیل شده و این رخداد در سایه تشدید عملیات‌های انفرادی و عملیات گروه‌های مسلح نظیر عرین الاسود، به وقوع پیوسته است.