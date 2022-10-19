محاصره نابلس به منزله اعلام جنگ علیه ملت فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «نبیل ابو ردینه» سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین گفت که محاصره شهر نابلس توسط رژیم صهیونیستی که از ۹ روز پیش شروع شده است و یورش نظامیان صهیونیست به شهرها، روستاها و اردوگاه های فلسطین و تداوم یورش ها به مسجدالاقصی و تلاش برای تغییر ماهیت تاریخی آن به منزله اعلام جنگ همه جانبه علیه ملت فلسطین است.

وی افزود: تداوم این سیاست ظالمانه و غیرمسئولانه باعث تشدید تنش و انفجار اوضاع خواهد شد که ما بارها درباره آن هشدار داده ایم.

ابو ردینه تاکید کرد: مسئولان رژیم صهیونیستی باید بدانند که این سیاست امنیت و ثبات نخواهد آورد بلکه شرایط را به سمت انفجار پیش خواهد برد و ملت فلسطین تداوم اشغالگری را هرگز نخواهد پذیرفت.

گفتنی است، رژیم صهیونیستی از اواسط هفته گذشته و درپی عملیات مقاومتی گروه مبارز «عرین الاسود» شهر نابلس را بسته است.

قابل ذکر است، گروه مقاومتی عرین الاسود (بیشه شیرها) طی هفته‌های گذشته اقدام به عملیات‌های بی‌شماری زده و ضربات سختی به صهیونیست‌ها وارد کرده و اکنون به کابوسی حقیقی برای اشغالگران صهیونیست تبدیل شده است.