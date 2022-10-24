محاصره نابلس هرگز باعث تضعیف مقاومت ملت فلسطین نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» در بیانیه ای اعلام کرد که تداوم محاصره شهر نابلس و اردوگاه های آوارگان در کرانه باختری جنایتی تمام عیار است که هرگز نخواهد توانست باعث تضعیف اراده و مقاومت ملت فلسطین شود و این اقدام بار دیگر بر شکست سامانه امنیتی رژیم صهیونیستی در مقابله با مبارزان مقاومت تاکید می کند.

در این بیانیه آمده است: حماسه شهروندان کرانه باختری و میزبانی آنها از مبارزان مقاومت و جوانان انقلابی ثابت می کند که ما در برابر یک انتفاضه ملی قرار داریم.

حماس تاکید کرد: ما از نهادهای سازمان ملل خواستار عمل به مسئولیت خود در برابر جنایت های رژیم صهیونیستی و سیاست های متجاوزانه این رژیم علیه ملت، سرزمین و مقدسات فلسطین هستیم.

پیش از این «نبیل ابو ردینه» سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین گفته بود که محاصره شهر نابلس توسط رژیم صهیونیستی و یورش نظامیان صهیونیست به شهرها، روستاها و اردوگاه های فلسطین و تداوم یورش ها به مسجدالاقصی و تلاش برای تغییر ماهیت تاریخی آن به منزله اعلام جنگ همه جانبه علیه ملت فلسطین است.

رژیم صهیونیستی درپی عملیات مقاومتی گروه مبارز «عرین الاسود» شهر نابلس را بسته است.گروه مقاومتی عرین الاسود (بیشه شیرها) طی هفته‌های گذشته اقدام به عملیات‌های بی‌شماری زده و ضربات سختی به صهیونیست‌ها وارد کرده و اکنون به کابوسی حقیقی برای اشغالگران صهیونیست تبدیل شده است.