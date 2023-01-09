هنر نگارش، انتقال انرژی به مخاطب در جهت ارتقاء ذائقه اوست

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل درخشنده دبیر علمی دوازدهمین جشنواره ادبی یوسف در استان تهران گفت: وظیفه هنر داستان نویسی، تأثیر گذاری و ایجاد تغییر در مخاطب می‌باشد و این دقیقاً همان کاری که خداوند متعال با روایت گذشتگان جهت عبرت آموزی بندگان، در کتاب‌های مقدس انجام داده است. در نتیجه وظیفه مهم و اساسی هنر نگارش در هر سبک و قالبی در مهندسی فرهنگی کشور، انتقال انرژی به مخاطب در جهت تغییر و ارتقا او می‌باشد

وی افزود: به همین دلیل نوع نگرش هیئت داوران این دوره جشنواره در بررسی آثار دریافتی، استفاده درست از تکنیک در جهت انتقال محتوای ارزشمند به مخاطب است به گونه‌ای که احساس برانگیزی در جهت تأثیر گذاری مخاطب باشد.

دبیر علمی دوازدهمین جشنواره ادبی یوسف در استان تهران ادامه داد: تکنیک و محتوا، لازم و ملزوم هم هستند و اثری مفید است که علاوه بر محتوای ارزشمند، از تکنیک مناسب برای انتقال مفاهیم استفاده کرده باشد، نه اینکه به صورت شعاری و مستقیم ارزش‌ها را بیان کرده باشد!

وی افزود: این دوره از جشنواره در دو بخش بزرگ‌سال و نوجوان برگزار می‌شود؛ محور دریافت فکر اولیه توسط هنرمندان نویسنده در حوزه دفاع مقدس و جبهه مقاومت می‌باشد و در بخش نوجوان تنها حوزه دفاع مقدس، محور دریافت فکر اولیه قرار گرفته است.

درخشنده گفت: همانگونه که اعلام شده است، برگزاری هر جشنواره ادبی باید منتج به ارتقا سطح فرهنگی جامعه و از همه مهم‌تر ارتقا قلم هنرمندان داستان نویس شود. به همین منظور فرایند داوری آثار دریافتی به دبیرخانه «جشنواره ادبی یوسف»، قسمتی از فرایند جشنواره است و هیئت داوران ثابت در کنار نویسندگان آثار سعی خواهند کرد تا نقاط ضعف و قوت هر اثر را مشخص و به این روش، قلم نویسندگان با تکنیک‌های هنر داستان نویسی بیشتر آشنا شوند.

وی افزود: در همین راستا در مرحله اول، هیئت داوران آثار واصل شده را بر اساس کاربرک ۵ سوالی زیر مورد بررسی تکنیکی قرار می‌دهند تا ۱۰ اثر برتر مشخص شود، الف. هماهنگی موضوع داستان با محورهای جشنواره ادبی (که در پوستر جشنواره درج شده است)؛ ب. عدم تعادل که نشانه انتخاب صحیح زاویه‌دید و زمان روایت داستان است؛ پ.. قابلیت گسترش فکر اولیه. (با عنایت به محدودیت ارسال آثار، حداکثر ۴۰۰۰ کلمه)؛ ت. احساس‌برانگیزی فکر اولیه و تأثیر گذاری بر مخاطب که نشانۀ توجه به تکنیک‌های داستان‌نویسی است؛ ث. رعایت پی‌رنگ داستان در ایجاد عدم تعادل، گره‌افکنی، ایجاد بحران، نقطۀ اوج و گره‌گشایی.

دبیر علمی دوازدهمین جشنواره ادبی یوسف در استان تهران گفت: در مرحله دوم داوری، آثار منتخب در صورت تمایل نویسندگان با حضور آنان مورد بررسی قرار می‌گیرد تا نفرات برتر با رأی و نظر خود نویسندگان معرفی شوند. در این مرحله داوری، هیئت داوران با بررسی ۵۰ محور تکنیکی هر اثر را بررسی و امتیاز دهی می‌نماید.

وی افزود: هنرمندان نویسنده می‌توانند تا تاریخ ۲۶ بهمن ماه سال جاری آثار خود را به دبیرخانه استان تهران به نشانی: تهران-میدان ونک-بزرگراه شهیدحقانی-انتهای خیابان سرو-روبروی پارک طالقانی-موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس-ساختمان شهدا-معاونت فرهنگی و هنری یا از طریق پیام رسان ایتا به شماره ۰۹۳۵۶۲۶۶۴۷۲ ارسال کنند.