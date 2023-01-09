به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی کاظمی با تاکید بر بحث توان افزایی معلمان، گفت: آموزش و پرورش با فراهم کردن بستر و فرصتهای آموزشی برای معلمان به منظور توان افزایی و ارتقای شایستگیهای حرفهای آنان در انجام بهتر مأموریت و وظیفه معلمی کمک میکند.
کاظمی اضافه کرد: جشنواره تدریس برتر که ویژه دانشجو معلمان است در معاونت آموزش متوسطه برای تمامی معلمان برگزار شده که موجب ارتقای کیفیت آموزشی و مدیریت کلاس درس شده و نتیجه مهم اجرای این دست از برنامهها، ابتدا ارتقای رضایت و کیفیت شغلی معلمان و سپس بهبود کارآیی و اثربخشی کار معلمی است.
وی با ارائه بحثی پیرامون تدریس جذاب و خلاقانه، اضافه کرد: استفاده از ابزارهای چندرسانهای، بهره گیری از روشهای تعاملی با هدف جلب مشارکت دانش آموزان، علاقه مندی بیشتر معلمان به حرفه خود، کسب علم در رشته مربوطه و بهره گیری از علوم پداگوژی در امر تدریس، موجب ارتقای تدریس و نتیجه گیری مطلوبتر برای دانش آموزان میشود.
لازم به ذکر است، این جشنواره در سه مرحله استانی، منطقهای و کشوری ویژه دانشجو معلمان دوره کارشناسی پیوسته (ترمهای ۵،۶،۷ و ترم ۸) در تمامی رشتهها برگزار شده که دانشجو معلمان میتوانند با مراجعه به نشانی https://tadrisebartar.cfu.ac.ir/ ضمن آگاهی از شرایط و کیفیت برگزاری، از ۱۵ لغایت ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ برای شرکت در جشنواره ثبت نام کنند.
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