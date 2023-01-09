آخرین وضعیت پرونده رسیدگی به سانحه پرواز PS۷۵۲ اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضائیه؛ ۳ سال قبل بود که پرواز PS۷۵۲ هواپیمایی بینالمللی اوکراین در تاریخ ۱۸ دی ماه سال ۱۳۹۸ حوالی ساعت ۶ بامداد، اندکی پس از برخاستن از فرودگاه بینالمللی امام خمینی سقوط کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح روز ۲۱ دی ماه با صدور اطلاعیهای سقوط هواپیمای مسافری خطوط هوایی اوکراین را ناشی از خطای انسانی و غیرعمد عنوان کرد.
از ساعات ابتدایی حادثه قوه قضائیه بر روی رسیدگی قاطع به این پرونده تاکید کردند.
رئیس وقت قوه قضائیه طی دستوری به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، ضمن اعلام تسلیت به بازماندگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، جمع آوری مستندات و اقدامات قضائی مربوط به این حادثه دلخراش را مورد تاکید قرار داد.
قوه قضائیه نیز در جریان رسیدگی به پرونده این حادثه اقدام به بررسیهای فنی و قضائی با مشارکت اوکراینیها کرد و سپس از سوی دادسرای نظامی تهران برای ۱۰ متهم از ردههای نظامی مختلف، کیفرخواست صادر و در نهایت پرونده به دادگاه نظامی تهران ارجاع شد.
دو جلسه از جلسه دادگاه رسیدگی به سانحه پرواز PS۷۵۲ اوکراین در تاریخهای ۳۰ آبانماه و ۷ آذرماه ۱۴۰۰ با حضور متهمان، شکات، خانواده جانباختگان و وکلای آنها به ریاست قاضی ابراهیم مهرانفر در دادگاه نظامی استان تهران، برگزار شد که در این جلسات نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد.
در دومین جلسه رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمایی اوکراینی که در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۰ برگزار شد رئیس دادگاه در پاسخ به این اظهارات شکات و اولیای دم که معتقد بودند دادگاه بر اساس کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا عمل خواهد کرد، گفت: دادگاه یک مرجع بی طرف و عادل است و الزامی به قبول کیفرخواست صادره ندارد و پس از قرائت کیفرخواست و انجام بررسیهای لازم ممکن است رأی به رد مندرجات کیفرخواست دهد.
قاضی مهرانفر در ادامه بیان کرد: بخش مربوط به منع پیگرد در پرونده حاضر از سوی دادگاه واجد نقص دانسته شده و برای رفع ایراد به دادسرا عودت داده شده است. پس از رفع نقص، آن بخش از پرونده الحاق خواهد شد.
پس از برگزاری دو جلسه دادگاه در سال ۱۴۰۰، پرونده به علت رفع نقص، به دادسرا برای بررسی مجدد عودت داده شد و با رفع نواقص، پرونده مجدد برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
سومین جلسه دادگاه هواپیمای اوکراینی ۲۴ آذرماه ۱۴۰۱
دور جدید برگزاری جلسات دادگاه، از ۲۴ آذرماه ۱۴۰۱ برگزار شد و تاکنون چندین جلسه نیز برگزار شده است که این جلسات همچنان ادامه دارد.
در این جلسات وکلا و اولیای دم با حضور در جایگاه اظهارات خود را مطرح کردهاند.
قاضی در جلسات دادگاه تاکید کرد: دادگاه به عنوان یک مرجع بی طرف در حال طی مراحل دادرسی است.
وی خطاب به وکلا و خانواده جانباختگان عنوان کرد: تمام دلایل و مدارک ارائه شده را استماع و بررسی میکنیم و قطعاً به تمام موارد توجه میشود.
قاضی با بیان اینکه دادگاه اصل بیطرفی را رعایت خواهد کرد، گفت: در راستای کشف حقیقت با هیچکس تعارف نداریم و هرکجا لازم باشد از فرد و یا مسئولی سوال شود این کار را خواهیم کرد.
